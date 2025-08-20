Nem indul a szombaton kezdődő Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen a magyarországi Valter Attila. Csapata, a Visma-Lease a Bike hétfőn hirdette ki nyolcfős keretét, amely a dán Jonas Vingegaard sikeréért dolgozik majd.

A névsorban helyet kapott a két évvel ezelőtt épp Vinge­gaard előtt diadalmaskodó amerikai Sepp Kuss és honfitársa, Matteo Jorgenson, a holland Dylan van Baarle és Wilco Kelderman, a belga Victor Campenaerts, a brit Ben Tulett, valamint a francia Axel Zingle. Nincs ott viszont a mezőnyversenyben a háromszoros magyar bajnok, 2020-ban Tour de Hongrie-győztes Valter Attila. A 27 esztendős magyar kerékpáros pályafutása során négy Giro d’Italián vett részt, és eddigi két vismás évében szerepelt a spanyol körversenyen is. Távolmaradása egyben azt is jelenti, hogy 2019 után ismét úgy telik el az országúti kerékpáros idény, hogy magyar bringás nem kap szerepet Grand Tour-viadalon.

Valter Attila egyébként az idény végén elhagyja a Vismát, és a következő szezontól a Bahrain Victorious színeiben folytatja országúti kerékpáros pályafutását. A 2017-ben a bahreini kormány által az ország népszerűsítésére életre hívott alakulat kiemeli róla, hogy személyében a csapathoz nagy tapasztalatokkal rendelkező kiváló hegyi segítő érkezett, aki kulcsszerepet játszik majd a Bahreinnél a többnapos versenyeken és a Grand Tourokon.