Tanasăt feljelentette egy rendőr

2025. augusztus 20., szerda, Belföld

Feljelentette Dan Tanasă AUR-képviselőt az ország legnépszerűbb rendőreként emlegetett Marian Godină – számolt be a Maszol.

    Fotó: Facebook / Dan Tanasă

A Brassó Megyei Rendőrség különleges alakulatának tagja a feljelentés indokaként rögzíti, hogy augusztus 19-én Dan Tanasă a saját Facebook-oldalán a következő szöveget tette közzé: „Utasítsátok vissza a rendelést, ha nem román szállítja ki. Ne bátorítsátok többé az ázsiai és afrikai képzetlen munkások behozatalát.” Marian Godină állítása szerint a fenti szövegben Tanasă egyértelműen a vendégmunkásokkal szembeni diszkriminációra uszít, ezért felelősségre vonást érdemel.

