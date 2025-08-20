Az orosz–ukrán háború lezárása szempontjából kulcsfontosságú találkozó zajlott hétfőn Washingtonban a Fehér Házban Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. Az egyeztetésen részt vett több európai nagyhatalom vezetője, az EB elnöke és a NATO főtitkára. Trump megerősítette, hogy ezt követően telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, illetve megkezdődött az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése is.

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy mindenki előnyben részesítene ugyan egy haladéktalan tűzszünetet, ám ő derűlátó, hogy hosszabb távra ható megállapodást érhetnek el. Volodimir Zelenszkij és több európai vezető is biztonsági garanciákat követel Ukrajna számára.

Derűs előjáték, komoly folytatás

Romániai idő szerint este nyolckor Trump személyesen fogadta Zelenszkijt a Fehér Ház bejáratánál. Az amerikai elnök mosolyogva Zelenszkij öltönyére mutatott, majd mindketten elnevették magukat. A sajtó jelenlétében az ukrán elnök egy levelet nyújtott át Trumpnak: „a feleségemtől a feleségének” – utalva arra, hogy nemrég Melania Trump üzenetet küldött Putyinnak az ukrajnai gyerekek szenvedéséről.

A két államfő megbeszélése negyedórával később kezdődött, és a sajtónak fél órán át volt lehetősége kérdéseket feltenni. Ez idő alatt Zelenszkij többször is köszönetet mondott Trumpnak – szemben a februári találkozóval, amely kudarcba fulladt, miután az amerikai alelnök, JD Vance szemrehányást tett neki, amiért nem fejezte ki háláját.

Az amerikai elnök 22 óra körül fogadta az európai vezetőket is. A több mint félórás megbeszélést élőben közvetítették, ritka alkalmat nyújtva arra, hogy a világ közvéleménye közvetlenül lássa, hogyan zajlanak a tárgyalások a globális politikai elit tagjai között.

„Sikerült számos kérdést lefedni a kétoldalú megbeszélésén” – ismertette Donald Trump Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Emmanuel Macron francia és Alexander Stubb finn elnök, Giorgia Meloni olasz és Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint az ukrán vezető jelenlétében.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy az USA hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de részleteket nem árult el.

Trump hangsúlyozta, hogy az ukrán vezetővel tartott megbeszélése nyomán sikeresnek ítéli eddig a napot, s következő lépésként megpróbál összehozni egy háromoldalú csúcs­találkozót Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével.

Az amerikai elnök beszélt arról is, várakozásai szerint Putyin elenged további több mint ezer ukrán hadifoglyot, amint sikerül megállapodniuk egy háromoldalú találkozóról.

„Azt hiszem, látni fogják, hogy Putyin elnök is nagyon szeretne tenni valamit. (...) Tudom, hogy több mint ezer fogoly van, és tudom, hogy szabadon fogják őket engedni, talán nagyon hamar” – fogalmazott Trump. Emlékeztetett arra: Alaszkában tartott pénteki találkozójukon az orosz elnök elfogadta, hogy lesznek biztonsági garanciák Ukrajna számára, bármilyen békemegállapodás is szülessen.

Biztonsági garancia amerikai fegyverekkel

Zelenszkij hozzászólásában arról beszélt, hogy az amerikai elnökkel folytatott megbeszélésének kiemelt témái az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és a humanitárius kérdések voltak. „Nagyon jó beszélgetés volt, nagyon érzékeny témákról beszéltünk. Az első a biztonsági garanciák kérdése. (...) Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok ilyen jelzést küldjön, és kész biztonsági garanciákat adni” – mutatott rá.

Zelenszkij az európai vezetőkkel folytatott megbeszélések után azt is közölte, hogy Ukrajna biztonsági garanciáinak egyik eleme egy nagyszabású fegyvervásárlási program lehet – írja a CNN.

A tervek szerint Ukrajna 90 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, európai forrásból finanszírozva. Zelenszkij hozzátette: a garanciák egy másik része az ukrajnai dróngyártás kiterjesztése, amelyek közül bizonyos típusokat az Egyesült Államok is megvásárolna.

Az ukrán elnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy egyelőre nem született hivatalos megállapodás, az ügy továbbra is egyeztetés alatt áll. „A megállapodást a jövő hét folyamán vagy legkésőbb tíz napon belül írhatják alá” – mondta Zelenszkij.

Macron: Erős ukrán hadsereg szükséges

Váratlan hasonlattal élt Friedrich Merz német kancellár a Fehér Házban tartott tárgyalásokat követően. Az újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Európa egészének részt kell vállalnia Ukrajna jövőbeni biztonsági garanciáiban.

„Oroszország követelése, hogy Kijev mondjon le a Donbasz szabadon maradt részeiről, perspektívába helyezve olyan, mintha az Egyesült Államok lemondana Floridáról” – fogalmazott Merz a BBC News szerint. A német kancellár élesen bírálta Moszkva tárgyalási taktikáját is.

Emmanuel Macron francia elnök az AFP-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a jövőbeni békemegállapodás nem korlátozhatja Ukrajna haderejének méretét.

„Trump és az európai vezetők egyetértettek abban, hogy Ukrajnának erős hadseregre van szüksége, amely képes ellenállni bármilyen támadási kísérletnek, és sem a fegyverek számát, sem kapacitását nem lehet korlátozni” – mondta Macron.

A francia elnök hozzátette: a Fehér Házban hétfőn folytatott megbeszélések nem érintették Ukrajna területi engedményeit. Macron emellett a szankciók szigorítását sürgette abban az esetben, ha a tárgyalások kudarcot vallanak.

Megkezdték a Zelenszkij–Putyin találkozó szervezését

A találkozó után megkezdték Vla­gyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójának előkészítését – jelentette be Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon.

„Mindenki nagyon örül az Oroszország és Ukrajna közötti béke lehetőségének. A találkozók végén felhívtam Putyin elnököt, és megkezdtem Putyin és Zelenszkij elnökök találkozójának előkészítését, amelynek helyszínét még meg kell határozni. A találkozó után háromoldalú találkozót tartunk, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek” – írta Trump az MTI szerint.

„Ismétlem, ez egy nagyon jó, első lépés volt a már csaknem négy éve dúló háborúban. JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott egyeztet Oroszországgal és Ukrajnával” – emelte ki az amerikai elnök.

Moszkva nyitott a tárgyalásokra

Moszkva nem utasít el egyetlen tárgyalási formátumot sem az ukrajnai konfliktus megoldására, beleértve a két- és háromoldalú formátumokat is – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter tegnap a Rosszija-24 televíziós csatornának adott interjúban, amelyet a TASZSZ állami hírügynökség idézett.

Lavrov nyilatkozata tegnap hangzott el, Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója után, és kifejezte reményét, hogy megbeszéléseik utat nyithatnak a háromoldalú tárgyalásoknak, amelyeken Vlagyimir Pu­tyin orosz elnök is részt venne.

A Rosszija-24 állami televíziós csatornának adott interjújában Lavrov kijelentette, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az ukrajnai konfliktus megoldása iránt mind kétoldalú, mind háromoldalú formában. „Nem utasítunk el semmilyen formájú együttműködést – sem kétoldalút, sem háromoldalút, az elnök többször is beszélt erről. A legfontosabb az, hogy bármilyen formátumot is választunk, az nem azért legyen, hogy másnap reggel valaki írjon róla az újságokban, vagy este a tévében bemutassák, vagy a közösségi médiában pletykáljanak róla, hogy propagandacélokra használják fel, hanem azért, hogy lépésről lépésre, fokozatosan haladjunk előre, kezdve a szakértői szinttől, majd végigjárva az összes szükséges lépést a csúcstalálkozók előkészítéséhez. Ez az a fajta komoly megközelítés, amelyet mindig támogatni fogunk” – hangsúlyozta a miniszter.

Magyarországon lehet a helyszín?

Akár Magyarország is helyszínül szolgálhat a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti közvetlen béketárgyalásoknak, amelyek előkészítését hétfőn jelentette be a Fehér Ház – nyilatkozta a Reutersnek az amerikai elnöki adminisztráció egyik magas rangú forrása. További részleteket nem árult el, csak annyit tett hozzá: Putyin hivatala még nem jelentette be hivatalosan, hogy egyetért-e egy ilyen javaslattal.