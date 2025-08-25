Pénteken az U16-os lány kosárlabda Európa-bajnokságnak otthont adó Pitești Arenában elkészítették a női Román Kupa menetrendjét, illetve az is eldőlt, kik csapnak össze az első selejtezőkörben és kik várhatják kiemeltként a folytatást. A címvédő Sepsi-SIC a második fordulóban kapcsolódik be a küzdelemsorozatba, amelyben idén kilenc együttes harcol a legjobbnak járó serlegért.

Az elmúlt hét végén Pitești-en kisorsolták a 2025–2026-os női kosárlabda Román Kupa első két fordulójának párosításait. A viadalban idén kilenc csapat lesz érdekelt, közülük az előző szezon bajnoki helyezése alapján kiemelt négy együttes áll az első körben. Ezek között van a címvédő Sepsi-SIC is, amely a Târgoviște, az Aradi FCC és a Bukaresti Rapid alakulatával csak a kupaviadal második fordulójában kapcsolódik be a küzdelembe.

A fennmaradó öt gárda esetében sorsolás döntött a nyitókör párosításáról. Ebben a fordulóban a Temesvári Politehnica méri össze erejét a Kolozsvári U csapatával, a párharc oda-vissza rendszerben zajlik: az első meccset szeptember 27-én, a másodikat október 4-én vagy 5-én rendezik meg. A találkozó győztese bejut a következő körben, ahol csatlakozik a kiemeltekhez és a Román Kupába nevezett többi együtteshez. A kilencszeres győztes Sepsi-SIC a második fordulóban a Temesvári Politehnica és a Kolozsvári U mérkőzésének nyertesével találkozik, a Rapid a Brassói CSU, az Arad az Agronómia Bukarest, míg a Târgoviște a Bukaresti Sportul Studențesc ellen játszik. A negyeddöntőket december végén és január elején tartják, a négyes döntőre várhatóan februárban kerül majd sor.

Megyénk másik csapata, a Kézdivásárhelyi SE takarékossági okokból nem nevezett a Román Kupába. A céhes városi klub kosárlabda-szakosztályának vezetője, Lénárt Adolf elmondta: a kék-fehérek a következő szezonban is a másodosztálynak számító 1. Ligában szerepelnek, annak ellenére, hogy tavasszal feljutottak a Nemzeti Ligába. „Lefaragtak a költségvetésünkből, így a következő idény számunkra a túlélésről szól. A napokban próbáljuk összeállítani az új csapatot, várhatóan lesz néhány tapasztaltabb játékosunk, a keret többi tagját majd ifjúsági kosárlabdázók alkotják, és a továbbiakban is a spanyol Garcia Morales lesz az edzőnk” – tette hozzá a szakvezető.

Új játékos és másodedző

Újabb változások történtek a Sepsi-SIC keretében, amely a hét folyamán kezdi meg felkészülését a 2025–2026-os idényre.

A zöld-fehérek közösségi oldalukon jelentették be, hogy kilenc szezon, hét román bajnoki cím és hét Román Kupa-elsőség után Samoilă Zoltán távozik a szakmai stábból, a jövőben a másodedzői feladatokat a bosnyák Slobodan Kecman látja el. A 44 esztendős Kecman és Zoran Mikes régi ismerősök, hiszen ifjúsági szinten több válogatottnál és klubcsapatnál is dolgoztak már együtt.

A sepsiszentgyörgyieknél folytatja pályafutását a 17 éves Patricia Haranguș, aki a Kolozsvári U együttesétől érkezik Háromszékre. A 178 cm magas fiatal tehetség az elmúlt szezonban hét bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget, 4,3 pontot és 2,7 lepattanót átlagolt, a kupában pedig két meccsen lépett pályára.