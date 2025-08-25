Sorozatban ötödször szenvedett vereséget a SuperLigában az FK Csíkszereda. A hetedik fordulóban Ilyés Róbert legénysége szombaton 3–1-re alulmaradt az FC Botoșani vendégeként, így továbbra is sereghajtó a táblázatban. A székelyföldi csapat legközelebb a Román Kupa negyedik körében lép pályára, a piros-fekete mezesek szerdán 17.30-tól az FC Voluntari otthonában küzdenek a csoportkörbe jutásért.

Bátran kezdett a székelyföldi csapat, amely már az 5. percben betalálhatott volna, azonban Anderson Ceará lehetőségét hárította a kapus. Negyedóra elteltével a moldvai gárda átvette az irányítást, több helyzetet kialakított, viszont Aldaír Ferreira és Hervin Ongenda kísérleténél is mentett Eduard Pap. Az FK Csíkszereda hálóőre a 26. percben tehetetlen volt, ekkor Sebastian Mailat előkészítése után Enriko Papa közelről a bal felsőbe emelt (1–0). A szünetig hátralévő időben visszaesett a mérkőzés ritmusa, a házigazdák szabálytalanságokkal tördelték a vendégek lendületét, akiknek az első félidőben mindössze egyetlen kaput eltaláló lövésük akadt.

Ilyés Róbert alakulata a második felvonásban magasabb fokozatba kapcsolt, az 53. percben Ceará előkészítéséből Jozef Dolný a keresztléc alá továbbított, ellenben a videobíró szerint a szlovák csatár lesről indult, emiatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később Dolný újabb próbálkozását Jannisz Anesztisz könnyedén védte, majd a folytatásban az FC Botoșani magához ragadta a kezdeményezést. Eduard Pap rövid idő alatt kétszer is bravúrt mutatott be, előbb Aldaír Ferreira távoli lövésénél, aztán Zoran Mitrov lehetőségénél.

Leo Grozavu együttese a 76. percben növelte előnyét, mivel a VAR kiszúrta, hogy egy szögletnél Peter Gál-Andrezly kezére hullott a labda, így Horațiu Feșnic tizenegyest ítélt, amelyet Mitrov magabiztosan értékesített (2–0). A 82. percben a szintén csereként beállt Ștefan Bodișteanu eldöntötte a találkozót, a moldovai középpályás 16 méterről védhetetlenül a hálóba lőtt (3–0). Kisvártatva szépítettek a piros-fekete mezesek, a 85. percben Babati Benjamin beadását Ceará visszafejelte, Bakos Ervin pedig csökkentette a különbséget (3–1), ám a pontszerzés elmaradt.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 7. forduló: FC Botoșani–FK Csíkszereda 3–1 (gólszerzők: Papa 26., Mitrov 76. – tizenegyesből, Bodișteanu 82., illetve Bakos 85.).

A táblázat:

1. Craiova 6 1 0 16–8 19

2. Rapid 4 3 0 12–6 15

3. Arad 3 4 0 11–8 13

4. Botoșani 3 3 1 15–8 12

5. Argeș 4 0 3 11–9 12

6. Dinamo 3 3 1 10–8 12

7. Slobozia 3 2 2 11–9 11

8. Farul 3 1 2 9–8 10

9. Kolozsvár 2 3 2 10–8 9

10. Oțelul 2 3 2 9–8 9

11. Petrolul 1 3 3 6–7 6

12. FCSB 1 2 4 8–12 5

13. CFR 1 2 2 8–10 5

14. Hermannstadt 0 4 2 6–8 4

15. Metaloglobus 0 1 6 6–16 1

16. Csíkszereda 0 1 5 6–18 1

A csíkszeredai csapat szeptember 1-jén, hétfőn 18 órától a Galaci Oțelul együttesét fogadja a SuperLiga nyolcadik fordulójában.