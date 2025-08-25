Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaBotoșani-ban is alulmaradt az FK Csíkszereda

2025. augusztus 25., hétfő, Sport

Sorozatban ötödször szenvedett vereséget a SuperLigában az FK Csíkszereda. A hetedik fordulóban Ilyés Róbert legénysége szombaton 3–1-re alulmaradt az FC Botoșani vendégeként, így továbbra is sereghajtó a táblázatban. A székelyföldi csapat legközelebb a Román Kupa negyedik körében lép pályára, a piros-fekete mezesek szerdán 17.30-tól az FC Voluntari otthonában küzdenek a csoportkörbe jutásért.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Bátran kezdett a székelyföldi csapat, amely már az 5. percben betalálhatott volna, azonban Anderson Ceará lehetőségét hárította a kapus. Negyedóra elteltével a moldvai gárda átvette az irányítást, több helyzetet kialakított, viszont Aldaír Ferreira és Hervin Ongenda kísérleténél is mentett Eduard Pap. Az FK Csíkszereda hálóőre a 26. percben tehetetlen volt, ekkor Sebastian Mailat előkészítése után Enriko Papa közelről a bal felsőbe emelt (1–0). A szünetig hátralévő időben visszaesett a mérkőzés ritmusa, a házigazdák szabálytalanságokkal tördelték a vendégek lendületét, akiknek az első félidőben mindössze egyetlen kaput eltaláló lövésük akadt.

Ilyés Róbert alakulata a második felvonásban magasabb fokozatba kapcsolt, az 53. percben Ceará előkészítéséből Jozef Dolný a keresztléc alá továbbított, ellenben a videobíró szerint a szlovák csatár lesről indult, emiatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később Dolný újabb próbálkozását Jannisz Anesztisz könnyedén védte, majd a folytatásban az FC Botoșani magához ragadta a kezdeményezést. Eduard Pap rövid idő alatt kétszer is bravúrt mutatott be, előbb Aldaír Ferreira távoli lövésénél, aztán Zoran Mitrov lehetőségénél.

Leo Grozavu együttese a 76. percben növelte előnyét, mivel a VAR kiszúrta, hogy egy szögletnél Peter Gál-Andrezly kezére hullott a labda, így Horațiu Feșnic tizenegyest ítélt, amelyet Mitrov magabiztosan értékesített (2–0). A 82. percben a szintén csereként beállt Ștefan Bodișteanu eldöntötte a találkozót, a moldovai középpályás 16 méterről védhetetlenül a hálóba lőtt (3–0). Kisvártatva szépítettek a piros-fekete mezesek, a 85. percben Babati Benjamin beadását Ceará visszafejelte, Bakos Ervin pedig csökkentette a különbséget (3–1), ám a pontszerzés elmaradt.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 7. forduló: FC Botoșani–FK Csíkszereda 3–1 (gólszerzők: Papa 26., Mitrov 76. – tizenegyesből, Bodișteanu 82., illetve Bakos 85.).

A táblázat:

1. Craiova                         6              1              0              16–8       19

2. Rapid                            4              3              0              12–6       15

3. Arad                              3              4              0              11–8       13

4. Botoșani                      3              3              1              15–8       12

5. Argeș                            4              0              3              11–9       12

6. Dinamo                        3              3              1              10–8       12

7. Slobozia                       3              2              2              11–9       11

8. Farul                             3              1              2                9–8       10

9. Kolozsvár                     2              3              2              10–8         9

10. Oțelul                         2              3              2                9–8         9

11. Petrolul                     1              3              3                6–7         6

12. FCSB                          1              2              4                8–12       5

13. CFR                            1              2              2                8–10       5

14. Hermannstadt         0              4              2                6–8         4

15. Metaloglobus           0              1              6                6–16      1

16. Csíkszereda              0              1              5                6–18      1

A csíkszeredai csapat szeptember 1-jén, hétfőn 18 órától a Galaci Oțelul együttesét fogadja a SuperLiga nyolcadik fordulójában.

