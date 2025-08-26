Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
3×3-as kosárlabdaKét bronzérem Bukarestből

2025. augusztus 26., kedd, Sport

Az elmúlt hét végén Bukarestben tartották meg az ifjúsági 3×3-as kosárlabda-bajnokság döntőjét, melyről a Kézdivásárhelyi SE két bronzéremmel tért haza. A kétnapos viadalon a céhes városi klub négy együttessel képviselte Háromszéket, közülük az U15-ös és U17-es lányok állhattak fel a dobogó legalsó fokára.

    A KSE U17-es csapata. Fotó: Facebook / 3x3 Romania

Csak a Kézdivásárhelyi SE képviseletében léptek pályára háromszéki játékosok az elmúlt hét végén Bukarestben megtartott ifjúsági 3×3-as kosárlabda-bajnokság döntőtornáján, amelyen összesen 67 együttes vett részt. A céhes városi klub három lány- és egy fiúcsapatot nevezett a fővárosi erőpróbára.

Szombaton az U13-as lányok két vereséggel a hatodik helyen zártak, az U14-es fiúk szintén két elvesztett mérkőzéssel az ötödikek lettek. Az U17-es lányok korcsoportjában csak három nevező volt, így a kék-fehérek csak két találkozót játszottak. A Gál Boróka, Lénárt Amanda, Pécsi Nóra, Tiboldi Luca összetételű négyes két vereséggel harmadik lett a Bukaresti Oroszlánok ABC és a Bukaresti CSM mögött.

Vasárnap a KSE Zoller Eszter, Páll Dorotya, Gál Petra és Todor Boróka összeállítású alakulata a 15 év alatti lányok küzdelmében volt érdekelt: a céhes városiak a csoportkörben 6–5-re kikaptak a Nagyváradi Rookiestól és játék nélkül nyertek a Brassói Ralph SK ellen. Az elődöntőben 12–10-re veszítettek a Bukaresti Oroszlánok ABC csapatával szemben, a bronzmeccsen viszont szoros összecsapás után 11–10 arányban bizonyultak jobbnak a Nagyváradi Rookiesnál. A korosztályt a Bukaresti Oroszlánok nyerték, miután a döntőben 16–15-re verték a Bukaresti CSM gárdáját. (t)

