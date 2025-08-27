Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A magyar mumus és a román „hatékonyság”

2025. augusztus 27., szerda, Máról holnapra
Nagy D. István

A politikai porondon már jó ideje dübörgő szélsőséges megnyilvánulások részeként a külföldi tőkebefektetésekkel szembeni ellenállás is láthatóan felpörgött az elmúlt másfél év alatt. Szaporodnak azok a hangok, melyek rettegve féltik a romániai stratégiai ágazatokat az idegen kézbe kerüléstől. A helyenként már paranoid szintet ütő aggodalom adott szempontból még elfogadható is lenne, hiszen minden országnak érdeke, hogy az energetikai és más ágazatok felett lehetőleg maga rendelkezzen, vagy legalábbis meghatározó hányadban birtokolja az erőforrásokat, eszközöket, szolgáltatásokat. Csakhogy, mint oly sok más téren, itt is egyfajta tudathasadásos állapotnak és egyben durva kettős mércének vagyunk tanúi. A nemzetgazdaságot, stratégiai ágazatokat féltők ugyanis érdekes módon kiemelten a magyar befektetésekre érzékenyek, a magyarországi tőkétől féltik leginkább a szuverenitást. Aggályaikat ráadásul arra alapozzák, hogy a magyarországi befektetések mögött tulajdonképpen az orosz tőke áll. Ha igaz is lenne ez, önmagában nagyon halvány érv, hiszen más országból érkező, az energiahordozók vagy a nyersanyagok piacára belépni szándékozó befektető esetében sem kizárható, hogy közvetve más érdekeket is képvisel.

A helyenként már paranoid szintet ütő aggodalom adott szempontból még elfogadható is lenne, hiszen minden országnak érdeke, hogy az energetikai és más ágazatok felett lehetőleg maga rendelkezzen, vagy legalábbis meghatározó hányadban birtokolja az erőforrásokat, eszközöket, szolgáltatásokat. Csakhogy, mint oly sok más téren, itt is egyfajta tudathasadásos állapotnak és egyben durva kettős mércének vagyunk tanúi. A nemzetgazdaságot, stratégiai ágazatokat féltők ugyanis érdekes módon kiemelten a magyar befektetésekre érzékenyek, a magyarországi tőkétől féltik leginkább a szuverenitást. Aggályaikat ráadásul arra alapozzák, hogy a magyarországi befektetések mögött tulajdonképpen az orosz tőke áll. Ha igaz is lenne ez, önmagában nagyon halvány érv, hiszen más országból érkező, az energiahordozók vagy a nyersanyagok piacára belépni szándékozó befektető esetében sem kizárható, hogy közvetve más érdekeket is képvisel.

A gyengécske érveken túl a nemzetgazdaság féltőinek (akik között előkelő helyen állnak az AUR és elvbarátaik politikusai, de más pártoknál sincs hiány ilyenekből) fellépése, ágálása azért is dühítő, mert miközben azt hirdetik, hogy tűzzel-vassal meg kell akadályozni, hogy a magyar tőke jelenjen meg a stratégiainak tekintett ágazatokban (mert ez egyenértékű az országnak Budapest általi lassú felvásárlásával), pár alapvető tényről mélyen hallgatnak. Az egyik, hogy a magyar befektetők nem tegnap óta vannak jelen a román piacon, és ráadásul távolról sem a legjelentősebb szereplők, így nem  lehet arról beszélni, hogy „felvásárolnák az országot”. Továbbá a stratégiainak számító ágazatokban az „idegenek” eddig is jelen voltak, arról nem beszélve, hogy érdembeli fejlődés csak ott volt tapasztalható, ahol a külföldi tőke megjelent. Nagyon kevés kivétellel azon nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos ágazatokban, ahol a román állam megőrizte többségi tulajdonát (de főleg ott, ahol kizárólagos gazda maradt), évtizedek óta zűrzavaros, gyanús állapotok uralkodnak, szűk érdekkörök játszóterévé váltak ezek a nagyvállalatok, s gazdasági teljesítményüket még a legjobb esetben is csak a stagnálás jellemzi. Harmadikként pedig hadd említsük meg, hogy a román állam egyáltalán nem járt/jár rosszul a stratégiai ágazatok részleges „kiárusításával”, arról nem is beszélve, hogy a legtöbb idevágó befektetés esetében nem eladtak, hanem csak egyes jogokat (kitermelési, szolgáltatási) ruháztak át időlegesen.

Bárhonnan is néznénk, az ország sorsáért való mély aggódás és féltés álcájába csomagolt vészmadárkodás sajnos ezúttal sem több ócska nacionalizmusnál, sovén ámokfutásnál, idegengyűlöletnél, melynek célja fenntartani a magyar mumussal szembeni félelmet, gondosan elterelve közben a figyelmet a valós problémákról: például az állam igencsak kétséges hatékonyságáról ezen a területen.

 

Fotó: Pexels.com

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-27 08:00 Cikk megjelenítése: 210 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1330
szavazógép
2025-08-27: Riport - Nagy B. Sándor:

Falunapok csűravatóval Sepsiszentkirályban

Hétvégén tartották a XXI. Sepsiszentkirályi Napokat. A rendezvénysorozat műsorán több koncert mellett színházi produkció, italfogyasztási szokásokról szóló előadás, gyermekfoglalkozás, borkóstoló, valamint más szórakoztató és tartalmas események is várták az érdeklődőket. A településnapokkal egy időben az új rendezvényhelyszínt, az unitárius paplak udvarán található csűrt is felavatták, melynek felújítása a helyi közösség összefogásával történik Szilágyi Szilamér unitárius lelkész kezdeményezésére.
2025-08-27: Belföld - :

Megemlékezés az úzvölgyi katonai temetőben

Az első és a második világháborúban elesett hősökre emlékeztek tegnap délután az úzvölgyi katonai temetőben, ahol egyházi szertartással, ünnepi beszédekkel és koszorúzással fejezték ki kegyeletüket emlékük előtt – számolt be a Maszol portálra hivatkozva az MTI.
rel="noreferrer"