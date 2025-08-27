Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magyar–ukrán egymásnak feszülés

2025. augusztus 27., szerda, Világfigyelő

Összecsapott Ukrajna külügyminisztere Szijjártó Péterrel a közösségi médiában, miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot a Barátság kőolajvezetéket ért többszöri támadás után.

    Szijjártó Péter magyar külügyminiszter élesen reagált Zelenszkij elnök kijelentéseire. Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Vasárnap az ukrán függetlenség napja alkalmából tartott hivatalos ünnepséget követő sajtótájékoztatón kijelentéseivel Zelenszkij burkoltan megzsarolta Magyarországot, amikor azt mondta: a két ország közötti „barátság” a magyar kormány álláspontjától függ. Mint mondta: „Mindig támogattuk az Ukrajna és Magyarország közötti barátságot. És most ennek a »Barátságnak« a léte Magyarország álláspontjától függ” – utalva az Ukrajna által már többször is megtámadott Barátság kőolajvezetékre, amely Oroszországból indulva Ukrajnán keresztül szállít olajat Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba, vagyis az ukrán elnök azt sugallta: amennyiben Magyarország nem változtat álláspontján Ukrajna európai integrációjával kapcsolatban, a vezeték további támadások célpontja lehet.

Ezekre a mondatokra egyből reagált Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, aki határozottan visszautasította az ukrán elnök fenyegetőzését, és felszólította őt arra, hogy hagyjon fel Magyarország energiabiztonságának kockáztatásával. „Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők” – fogalmazott Szijjártó Péter, majd hozzátette: Magyarország szuverenitásának megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, „amelyhez nekünk semmi közünk nincsen”.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter válaszolt Szijjártó szavaira, és arra szólította fel Magyarországot, hogy csökkentse függőségét az orosz energiától. „Nem Önnek kell megmondania az ukrán elnöknek, hogy mit mondjon vagy tegyen, és mikor. Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé. Magyarország energiabiztonsága a saját kezében van. Diverzifikáljon, és váljon függetlenné Oroszországtól, ahogyan Európa többi része” – írta Szibiha az X-en.

