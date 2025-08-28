Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciák szavatolásán Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát – fogalmazott az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve: új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak.

Az ukrán államfő Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en kifejtette: az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. A biztonsági elemeket katonai parancsnokok, védelmi miniszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért „itt az ideje kialakítani a vezetők közötti tárgyalások formátumát is, és meghatározni a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint jelenleg az oroszok „negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban”, és folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Megfogalmazása szerint ezért „új lépésekre van szükség az Oroszországra gyakorolt nyomás terén”, hogy véget vessenek a támadásoknak, és valóban garantálják a biztonságot. Éppen Oroszország részéről szükségesek „lépések a valódi diplomácia felé” – hangsúlyozta Zelenszkij.

A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO-országok katonáinak ukrajnai jelenléte, mivel éppen az észak-atlanti szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. „Negatívan állunk hozzá” – válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszország miként viszonyul azokhoz a javaslatokhoz, amelyek szerint európai katonákat kellene Ukrajnába vezényelni az ország biztonságának garantálása érdekében. Emlékeztetett: Moszkva többször is rámutatott erre különböző szinteken. „Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag. A kezdetektől fogva éppen a NATO katonai infrastruktúrájának terjesztése és ennek a katonai infrastruktúrának az Ukrajnába való beszivárgása nevezhető a kialakult konfliktushelyzet egyik elsődleges okának. Ezért negatívan állunk ezekhez a felvetésekhez” – mondta a szóvivő.

A biztonsági garanciák kérdését mindemellett az ukrajnai rendezés legfontosabb témájának minősítette, hozzátéve, hogy ennek a kérdésnek a nyilvános tárgyalása hátrányosan befolyásolná az eredményességet. Közölte, hogy az orosz és az ukrán tárgyalócsoport vezetője kapcsolatban áll egymással, de az egyeztetések következő fordulójának konkrét időpontja még nem ismert. Megismételte azt az álláspontot, hogy a magas vagy legmagasabb szintű tárgyalásokat alaposan elő kell készíteni.

Oroszország nevében nagyra értékelte Donald Trump amerikai elnöknek a béke megteremtését célzó erőfeszítéseit, és kifejezte reményét, hogy ezek folytatódni fognak.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek egy korábbi sajtónyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz államfőnek javasolták, hogy Oresnyik hiperszonikus rakétákkal mérjen csapást Kijev központjára, ám ő ezt elutasította, Peszkov azt hangoztatta, hogy Putyin felelős magatartást tanúsít, és az orosz hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad.