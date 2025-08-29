A terpének szerepe a CBD olajban – amiről eddig keveset hallottunk /X/

Ha megnézzük a különféle kozmetikumok és illóolajok összetevőinek listáját, számos terpén nevével találkozhatunk. Ezek a vegyületek biztosítják számukra a kellemes illatot, ami megcsapja az orrunkat, amikor eltávolítjuk a csomagolás fedelét.

Azonban a legújabb kutatások szerint a terpének nemcsak érzékszervi élményt adhatnak, hanem funkcionális szerepük is lehet. A teljes spektrumú CBD olajok tartalmazzák ezeket az aromás vegyületeket, amelyeknek terápiás hatásuk is lehet.

A Hemp4Life CBD kivonatokat is forgalmaz, ezek az izolátumok azonban csak tiszta kannabidiolt tartalmaznak, minden mást eltávolítanak belőlük. A teljes spektrumú CBD olajok pedig a kannabisz természetes összetevőit is magukban foglalják, köztük a terpéneket is.

Ebben a cikkben a terpének szerepét szeretnénk bemutatni a CBD olajokban!

Egymás hatását erősítik

A kendernövény több száz terpént tartalmaz a 20000-nél is magasabb számú ismert terpének közül. Kutatások szerint ezek közül meglehetősen sok biológiai aktivitással bír. Befolyásolhatják a hangulatunkat, csökkenthetik a fájdalmakat és a gyulladást, illetve segíthetik az alvást is.

Egyre nagyobb figyelmet kap az a nézet, miszerint a teljes spektrumú CBD olajok azért működnek olyan jól, mert a terpének együttműködve a kannabinoidokkal sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön. A CBD-ben ugyanis segíthetik annak felszívódását, módosíthatják a hatását, vagy akár önállóan járulhatnak hozzá a kívánt eredmény eléréséhez. A CBD hatása tehát nagymértékben függ a terpénektől is.

A terpének egyébként nagyon elterjedtek a növényvilágban, ezek adják például a narancshéj, a citrom, a levendula és a fenyő aromáját is.

A legmeghatározóbb terpének a CBD olajban

A legfontosabb és a legnagyobb mennyiségben jelen lévő terpének a CBD olajban a következők:

* Mircén: fájdalomcsillapító és nyugtató

* Limonén: kellemes, citrusos illatú hangulatjavító

* Pinén: frissítő, élénkítő, gyulladáscsökkentő hatású

* Béta-karofillén: ez a különleges terpén közvetlenül kapcsolódik a CB2 receptorhoz, így erőteljes gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatást tulajdonítanak neki

* Linalool: virágos, levendulás illatával a jobb alvást és a relaxációt támogatja

* Humulén: antibakteriális, étvágycsökkentő, gyulladáscsökkentő

Ezeknek a vegyületeknek a legerősebb a hatásuk, és hatékonyan járulhatnak hozzá a CBD olajok jótékony tulajdonságaihoz is.

A kannabisz sok más terpént is tartalmaz

Megvan a maga jellegzetes aromája és biológiai hatása többek között a nerolidolnak, az eukaliptolnak, a béta-pinénnek, az ociménnek, a terpinolénnek és sok más egyéb terpénnek is. Ezek ugyan kisebb mennyiségben vannak jelen a Hemp4Life teljes spektrumú CBD olajaiban, azonban mégis hozzájárulnak a végső hatásprofilukhoz.

A terpének tehát nemcsak az illatokért felelősek, de számos tanulmány utal terápiás tulajdonságaikra is, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a kannabinoidok betöltsék szerepüket, és maguk is elősegítik a jótékony hatásukat. (X)