Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte tegnap a Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte előnyét az összetettben csapattársa, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norris előtt. Mögötte a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen lett a második, a dobogó alsó fokára a pályafutása eddigi legjobb eredményét elérő Isack Hadjar, az RB francia pilótája állhatott fel.

A rajtot Piastri kapta el a legjobban, és elsőként fordult el az első kanyarban, mögötte viszont a harmadik helyről induló Verstappen elhúzott Norris mellett. A manőver közben a vb-címvédő a kigyorsításnál megcsúszott, azonban nagyszerűen reagálva megmentette a helyzetet. A kilencedik kör elején Norris visszavette a második helyet, Piastri viszont ekkor már 4.5 másodperces előnyben volt csapattársa előtt.

A 23. körben a szemerkélni kezdő esőben a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a falnak csapódott, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó. Ekkor gyakorlatilag a mezőny egésze kiállt kerékcserére, a sorrend pedig nem változott. Az újraindításra három körrel később került sor, Piastri megőrizte az éllovas pozíciót, mögötte Norris és Verstappen száguldott a második és harmadik helyen.

A hajrában Andrea Kimi Antonelli és Charles Leclerc ütközött össze az előbbi versenyző hibájából, ennek következtében a Ferrari összetörve állt meg a pályán, így ismét jött a biztonsági autó. Újfent a mezőny egésze kereket cserélt, az újraindításnál továbbra is maradt a Piastri, Norris, Verstappen sorrend az élen.

Nyolc körrel a vége előtt Norris autója műszaki hiba miatt megállt, így megint a pályára hajtott a biztonsági autó, ugyanakkor Hadjar feljött harmadiknak. A leintésig jelentős változás már nem történt az élmezőnyben, Piastri a vb-cím megszerzése szempontjából kulcsfontosságú sikert aratott, míg Hadjar pályafutása 15. Forma–1-versenyén szerezte meg karrierje első dobogós helyezését.

A világbajnokság a hét végén Monzában folytatódik az Olasz Nagydíjjal.

A vb-pontversenyek állása 15 futam után: * versenyzők: 1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 309 pont, 2. Lando Norris (brit, McLaren) 275, 3. Max Ver­stappen (holland, Red Bull) 205 * csapatok: 1. McLaren 584 pont, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 248.