A Román Asztalitenisz-szövetségnél a napokban elkészítették a férfi és női felnőtt-csapatbajnokság csoportbeosztásait, amelyekből kiderült, hogy öt háromszéki együttes indul a 2025–2026-os idényben. Az élvonalban egy férfi-, a másodosztályban szintén egy férfi-, míg a harmadosztályban két férficsapat mellett egy női alakulatunk is érdekelt lesz.

A kétszeres ezüst- és bronzérmes megyeszékhelyi Sepsi-SIC a férfi Szuperligában harcol a bajnoki címért, ahol a nyolccsapatos mezőnyben a Bukaresti Rapid és a Bukaresti TTT SK számít újoncnak. Mellettük a zöld-fehéreknek olyan rutinos riválisokkal kell megmérkőzniük, mint a Bukaresti Steaua, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK, a címvédő Besztercei Gloria, az Újszentesi SK vagy a Craiovai U. Az odavágó-sorozat meccseit szeptember 19–22. között rendezik Bukarestben, ugyanakkor csapatunk közölte, a Sepsi-SIC az előző évi összeállításban – Demeter Lehel, Huzsvár Erik, Turóczy András és Kanabé Szilárd – vág neki az új szezonnak.

A másodosztálynak megfelelő A-divízióban csak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK küzd a bajnoki pontokért, a céhes városiak pedig a II-es csoportban három fővárosi, egy konstancai, egy craiovai, egy besztercei és egy udvarhelyi csapat ellen állnak asztalhoz. A felső-háromszéki legények számára is szeptember 19–22. között indul az idény, mindkét csoportnak Buzăuban rendezik az őszi szezon mérkőzéseit.

Asztaliteniszben a B-osztály már a harmadik vonalnak számít, ahol sepsiszentgyörgyi, baróti és kézdivásárhelyi sportolók igyekeznek kivívni maguknak a bennmaradást, esetleg a feljutást. A fiúk 1-es csoportjában a megyeszékhelyi Sepsi ISK pingpongozói temesvári, brassói, keresztúri, florești-i, udvarhelyi, bukaresti és dicsőszentmártoni együttessel találkoznak, a 2-es csoportban a Baróti VSK giurgiui, újszentesi, cugiri, erzsébetvárosi, bukaresti, ploiești-i és felsővisói ellenfelekkel játszik.

A szentgyörgyiek szeptember 26–28-án Székelyudvarhelyen, míg az erdővidékiek 19–21-én Moinești-en kezdenek. Utóbbi napokon rajtol a női harmadosztály, a hölgyek viszont Besztercén ragadnak ütőt. A tizennégy csapatos küzdelemsorozat 2-es csoportjában szerepel a Nagy Mózes SK, amelynek most konstancai, kolozsvári, aradi, slatinai, lucieni-i és craiovai ellenfelei lesznek.