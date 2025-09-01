Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AsztaliteniszÖt háromszéki csapattal ­indul az új idény

2025. szeptember 1., hétfő, Sport

A Román Asztalitenisz-szövetségnél a napokban elkészítették a férfi és női felnőtt-csapatbajnokság csoportbeosztásait, amelyekből kiderült, hogy öt háromszéki együttes indul a 2025–2026-os idényben. Az élvonalban egy férfi-, a másodosztályban szintén egy férfi-, míg a harmadosztályban két férficsapat mellett egy női alakulatunk is érdekelt lesz.

    Turóczy András. Fotó: Miska Brigitta

Háromszék öt együttessel – négy férfi- és egy női csapattal – vág neki a 2025–2026-os felnőtt asztaliteniszcsapat-bajnokságnak. Kovászna megyét egy-egy alakulaat képviseli az élvonalban és a másodosztályban, míg három a harmadosztályban bizonyíthat.

A kétszeres ezüst- és bronzérmes megyeszékhelyi Sepsi-SIC a férfi Szuperligában harcol a bajnoki címért, ahol a nyolccsapatos mezőnyben a Bukaresti Rapid és a Bukaresti TTT SK számít újoncnak. Mellettük a zöld-fehéreknek olyan rutinos riválisokkal kell megmérkőzniük, mint a Bukaresti Steaua, a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK, a címvédő Besztercei Gloria, az Újszentesi SK vagy a Craiovai U. Az odavágó-sorozat meccseit szeptember 19–22. között rendezik Bukarestben, ugyanakkor csapatunk közölte, a Sepsi-SIC az előző évi összeállításban – Demeter Lehel, Huzsvár Erik, Turóczy András és Kanabé Szilárd – vág neki az új szezonnak.

A másodosztálynak megfelelő A-divízióban csak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK küzd a bajnoki pontokért, a céhes városiak pedig a II-es csoportban három fővárosi, egy konstancai, egy craiovai, egy besztercei és egy udvarhelyi csapat ellen állnak asztalhoz. A felső-háromszéki legények számára is szeptember 19–22. között indul az idény, mindkét csoportnak Buzăuban rendezik az őszi szezon mérkőzéseit.

Asztaliteniszben a B-osztály már a harmadik vonalnak számít, ahol sepsiszentgyörgyi, baróti és kézdivásárhelyi sportolók igyekeznek kivívni maguknak a bennmaradást, esetleg a feljutást. A fiúk 1-es csoportjában a megyeszékhelyi Sepsi ISK pingpongozói temesvári, brassói, keresztúri, florești-i, udvarhelyi, bukaresti és dicsőszentmártoni együttessel találkoznak, a 2-es csoportban a Baróti VSK giurgiui, újszentesi, cugiri, erzsébetvárosi, bukaresti, ploiești-i és felsővisói ellenfelekkel játszik.

A szentgyörgyiek szeptember 26–28-án Székelyudvarhelyen, míg az erdővidékiek 19–21-én Moinești-en kezdenek. Utóbbi napokon rajtol a női harmadosztály, a hölgyek viszont Besztercén ragadnak ütőt. A tizennégy csapatos küzdelemsorozat 2-es csoportjában szerepel a Nagy Mózes SK, amelynek most konstancai, kolozsvári, aradi, slatinai, lucieni-i és craiovai ellenfelei lesznek.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-01
