Bő három hónapos szünet után ismét bajnoki mérkőzést játszik a Sepsi-SIC, amely ma 18 órától a 2025–2026-os élvonalbeli küzdelemsorozat első fordulójában az újonc Dévai Autobergamo együttesét fogadja a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A két csapat legutóbb tavaly januárban játszott tétmeccset egymással, akkor a Hunyad megyeiek győztek.

A keddi sepsiszentgyörgyi Szuperkupa-mérkőzés után tegnap két találkozóval megkezdődött a teremlabdarúgó 1. Liga 2025–2026-os idénye, a Mausoleul Mă­răşeşti–VSK Székelyudvarhely és a West Déva–Luceafărul Buzău találkozó lapzárta után ért véget.

A harmadik élvonalbeli szezonja előtt álló Sepsi-SIC hazai környezetben kezd, első ellenfele pedig az újonc Dévai Autobergamo lesz. A két csapat az előszezonban már megmérkőzött egymással, az udvarhelyi edzőmeccset a háromszékiek nyerték 11–1 arányban. Az együttesek tétmérkőzésen legutóbb a 2023–2024-es szezonban találkoztak, akkor a Hunyad megyeiek előbb 2–0-ra, majd 3–2-re győztek, de mindkét együttesnél más szelek fújtak. Akkor a Déva a harmadik helyen zárta a felsőházi rájátszást, majd megszűnt, a szentgyörgyi zöld-fehérek viszont megnyerték az alsóházi rájátszást, és azóta is az élmezőnybe tartoznak.

„Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a mérkőzésre, de nem igazán ismerjük a hétfői ellenfelünket. Annyit tudunk a Dévai Autobergamóról, hogy van két brazil és egy szerb idegenlégiósuk, a csapat magját pedig román játékosok adják, köztük több volt válogatott. Nehéz meccsünk lesz, és nemcsak azért, mert az idény első összecsapása mindig nehéz, hanem azért is, mert rövidebb volt a felkészülés és újra össze kell rázódnunk. Mindezek ellenére győzni akarunk, és ezzel a tudattal lépünk pályára” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa. (tibodi)