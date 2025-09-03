Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mindenmentes laskagombaleves – hamis pacallevesMit főzzünk ma?

2025. szeptember 3., szerda

Hozzávalók: 50 dkg laskagomba, 2 kis murok, 2 kis petrezselyem, 1 szeletnyi zeller, 2 közepes hagyma, 3–5 cikk fokhagyma, 1 dl növényi tejszín, 1 evőkanál kókuszolaj, almaecet, só, bors.

Elkészítése. A kockára vágott hagymát a kókuszolajon megdinszteljük, hozzáadjuk a reszelt murkot, a petrezselymet és a zellert, összekavarjuk, majd feltöltjük forró vízzel, sózzuk és felforraljuk. Közben csíkokra vágjuk a laskagombát, a fövő leveshez adjuk, borsozzuk és kb. 10 percet főzzük, amíg minden puhára fő. Végül a növényi tejszínt kevés forró levessel összekeverjük, behabarjuk vele az ételt, almaecettel ízesítjük, majd a legvégén belezúzzuk a fokhagymát.

A különleges levest forrón tálaljuk, almaecetet teszünk az asztalra, hogy aki savanyúbban szereti, ízesíthesse.

Az ízletes levest egyaránt fogyaszthatják a glutén- és laktózérzékenyek, de a cukorbetegek is.

Mennyiség: 4 személy

Elkészítési idő: 30 perc

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

