Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozását – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap Pekingben. Hozzátette azt is: lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról.

A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozóról készült televíziós felvételek szerint elmondta, hogy 2022-ben Oroszország kénytelen volt reagálni „a nyugati országoknak a NATO segítségével tett próbálkozására”, arra, hogy „az egész posztszovjet térséget magukba olvasszák”.

„Ukrajna EU-tagságát illetően soha nem emeltünk kifogást, a NATO viszont más kérdés, ez elfogadhatatlan lenne számunkra” – szögezte le.

A találkozó során Putyin azt is hangsúlyozta, hogy semmi alapjuk nincs azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen. „Az európai vezetők állításai, miszerint Oroszország támadást szervez és egy napon tovább nyomulna Európába, horrorfilm-történetek, és csak folyamatos hisztériát keltenek” – fogalmazott. „Úgy gondolom, hogy egy észszerűen gondolkodó ember számára ez egyértelmű provokáció és teljes képtelenség. Oroszországnak soha nem volt, nincs és nem is áll szándékában megtámadni senkit” – jelentette ki.

Az orosz elnök hozzátette, hogy augusztus 15-én, az alaszkai csúcstalálkozón megvitatta Ukrajna biztonságát Donald Trump amerikai elnökkel. Vannak elképzelések Ukrajna biztonságának garantálására a konfliktus véget értével, és úgy tűnik számomra, hogy konszenzusra is lehet jutni, közölte.

Robert Fico, aki egyetlen európai vezetőként vesz részt a győzelem napi pekingi parádén, úgy fogalmazott, hogy Szlovákia a kapcsolatok normalizálására törekszik Moszkvával, és a két országnak lehetőségeket kell keresnie az együttműködés elmélyítésére és kiszélesítésére. A szlovák miniszterelnök azt is kijelentette, hogy hamarosan esedékes találkozójuk alkalmával fel fogja hívni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmét arra, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadások elfogadhatatlanok.