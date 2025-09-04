HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
TeremlabdarÃºgÃ¡s, 1. LigaBuzÄƒuban kÃ¶telezÅ‘ a gyÅ‘zelem

2025. szeptember 4., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, Sport

MÃ¡sodik bajnoki mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©re kÃ©szÃ¼lhet a hÃ©ten a megyeszÃ©khelyi Sepsi-SIC, amely a teremlabdarÃºgÃ³ 1. Liga 2. fordulÃ³jÃ¡ban a LuceafÄƒrul BuzÄƒu otthonÃ¡bÃ³l prÃ³bÃ¡lja elhozni a gyÅ‘ztesnek jÃ¡rÃ³ hÃ¡rom pontot. A zÃ¶ld-fehÃ©rek hÃ©tfÅ‘i sikerÃ¼k utÃ¡n vasÃ¡rnap 13 Ã³rÃ¡tÃ³l a Romeo Iamandi Sportcsarnokban lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra Ã©s megkÃ­sÃ©rlik megÅ‘rizni szÃ¡zszÃ¡zalÃ©kos teljesÃ­tmÃ©nyÃ¼ket.

  • FotÃ³: Miska Brigitta
    FotÃ³: Miska Brigitta

Az idÃ©nybeli elsÅ‘ sikerÃ©t hÃ©tfÅ‘n begyÅ±jtÅ‘ Sepsi-SIC csapatÃ¡nak nem sok ideje maradt a pihenÃ©sre Ã©s a felkÃ©szÃ¼lÃ©sre, MÃ¡nya Szabolcs tanÃ­tvÃ¡nyai vasÃ¡rnap a teremlabdarÃºgÃ³ 1. Liga 2. fordulÃ³ban a LuceafÄƒrul BuzÄƒu otthonÃ¡ban lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra. A hÃ©tvÃ©gi lesz a kÃ©t egyÃ¼ttes hatodik egymÃ¡s elleni mÃ©rkÅ‘zÃ©se, az eddigi talÃ¡lkozÃ³k pedig mind a zÃ¶ld-fehÃ©rek sikerÃ©vel zÃ¡rultak. A szÃ©kely Ã©s a havasalfÃ¶ldi gÃ¡rda legutÃ³bb a hazai futsalbajnoksÃ¡g elÅ‘zÅ‘ kiÃ­rÃ¡sÃ¡ban talÃ¡lkozott, amikor a hÃ¡romszÃ©ki legÃ©nyek elÅ‘bb 6â€“4-re, majd 14â€“2-re gyÅ‘ztÃ©k le a LuceafÄƒrul alakulatÃ¡t. Mint ismert, a Sepsi-SIC a felsÅ‘hÃ¡zi rÃ¡jÃ¡tszÃ¡sban Ã©s a 4. helyen, mÃ­g a BuzÄƒu a playoutban Ã©s a 7. helyen zÃ¡rta az elmÃºlt szezont.

A szentgyÃ¶rgyi gÃ¡rdÃ¡nak remekÃ¼l kezdÅ‘dÃ¶tt az Ãºj teremlabdarÃºgÃ³-idÃ©ny, miutÃ¡n hÃ©tfÅ‘n hazai kÃ¶rnyezetben 7â€“2 arÃ¡nyban pÃ¡holta el az Ãºjonc DÃ©vai Autobergamo csapatÃ¡t, a LuceafÄƒrul pedig a lehetÅ‘ legrosszabbul rajtolt, hiszen 6â€“0-s pofonba szaladt bele a West DÃ©va vendÃ©gekÃ©nt. A vasÃ¡rnapi talÃ¡lkozÃ³n egyÃ©rtelmÅ±en a zÃ¶ld-fehÃ©rek szÃ¡mÃ­tanak az esÃ©lyesnek, Ã­gy bÃ­zunk abban, hogy a legÃ©nyek ismÃ©t jÃ³ teljesÃ­tmÃ©nnyel rukkolnak elÅ‘ Ã©s Ã©rvÃ©nyesÃ­tik a papÃ­rformÃ¡t.

A mÃ¡sodik fordulÃ³ programja:Â * vasÃ¡rnap Galaci Unitedâ€“West DÃ©va (12 Ã³ra), Luceafarul BuzÄƒuâ€“Sepsi-SIC (13 Ã³ra), DÃ©vai Autobergamoâ€“Mausoleul MÄƒrÄƒÅŸeÅŸti (18 Ã³ra) * hÃ©tfÅ‘n MarosvÃ¡sÃ¡rhelyi VSKâ€“VSK SzÃ©kelyudvarhely (18 Ã³ra).

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00
