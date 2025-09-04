Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
„Nem lenne indokolt a sztrájk”

2025. szeptember 4., csütörtök, Belföld

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint nem lenne indokolt az általános sztrájk kirobbantása a tanügyben, mert biztosított a tanárok kötelező heti óraszáma.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

Az Europa FM rádiónak adott interjúban a kormányfő leszögezte, a pedagógusok fizetése nem csökken, de a kötelező heti óraszám kettővel történő megemelése nyomán nő a munkaidejük mintegy 10 százalékkal. A miniszterelnök azt is elismerte, hogy az intézkedés nyomán az óraadó tanároknak kiosztott órák száma a felére esett vissza és az óradíjukat is csökkentették. „Jelenleg ennyit engedhet meg magának az ország. Hazudnék, ha mást mondanék” – fogalmazott Bolojan.

