„Minden magyar oktatási intézmény kincs”

2025. szeptember 8., hétfő, Belföld

Magyarország kormánya és az egész magyar nemzet elkötelezett a határon túli magyar bölcsődék, óvodák, iskolák támogatása mellett, számukra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell – hangsúlyozta Balatoni Katalin magyar miniszterelnöki biztos szombaton Kolozsváron, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.

  • Tanévnyitó ünnepség Kolozsváron. Fotó: Facebook / Dr. Balatoni Katalin
    Tanévnyitó ünnepség Kolozsváron. Fotó: Facebook / Dr. Balatoni Katalin

A kolozsvári belvárosi unitárius templomban tartott ünnepi eseményen Balatoni Katalin elmondta: idén nyáron a magyar kormány elfogadta a rendeletet, mely szerint a külhoni magyar pedagógusok is kaphatnak magyar pedagógusigazolványt, hogy ezáltal is érezzék az anyaország megbecsülését. Ünnepélyes keretek között át is adta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének. Köszöntőjében megtisztelőnek nevezte, hogy Kolozsváron, „a magyar szellemi élet egyik bölcsőjében” köszöntheti a közönséget, abban a városban, amely évszázadok óta a tudás, a kultúra, a hűség és a kitartás helye. Az iskolakezdés a diákok, szülők és pedagógusok ünnepe, de a magyar iskolák országos tanévnyitója az anyaországi és a határon túli magyar közösségek összetartozásának ünnepe is – jelentette ki.

Burus-Siklódi Botond beszédében közölte: az RMPSZ teljes mértékben szolidáris a romániai pedagógusok követeléseivel, de a sztrájkhangulat közepette sem mondott le az ünnepségről, mivel ez a közösséget erősítő, szimbolikus aktus, mely kifejezi az összetartozást, a magyar iskolák jövője melletti elköteleződést. A stabil értékrend a legnehezebb helyzetben is megtart, emellett kitartva a közösség ereje képes áthidalni a nehézségeket – mondta.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta: a költségcsökkentés során a szövetség fő célja az volt, hogy az intézkedések során a magyar oktatás ne sérüljön, ne váljon kiszolgáltatottá. Mindig vannak, akik a kisebbségi oktatás ellehetetlenítésére törekszenek, ez idén sem volt másként, de sikerült kivédeni – jelentette ki. Közölte: a nehézségek közepette örömre ad okot, hogy hosszas harc után újraindul a szimbolikus jelentőségűvé vált marosvásárhelyi római katolikus iskola, és ezáltal egy méltatlan helyzet ér véget.

A Kárpát-medencei pedagógustársadalom üzenetét Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke tolmácsolta. Elmondta: nem vendégként, hanem „testvérként” érkezett, hiszen a gyermekek jövője és a magyar iskola sorsa mindenki közös vállalása, mely határokon ível át és nemzedékeket kapcsol össze. Aláhúzta: minden magyar iskola újabb győzelem a magyar megmaradás mellett.

A belügyminisztérium Pedagógus Szolgálati Emlék­érmet adományoz azoknak a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek. Az RMPSZ 66 erdélyi pedagógust terjesztett fel a díjra, a Kolozs megyeiek az ünnepség keretében vehették át az emlékérmet.

