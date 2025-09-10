A Rompetrol-töltőállomásnál két baleset is történt: egy hétfőn, egy pedig tegnap. A balesetek sorozata egy darabig megszűnt, amíg a jelzőlámpák sárgán villogtak. Ahogy visszakapcsolták a villanyrend­őröket, újra elkezdődtek a bajok. Ez egyrészt azon sofőrök hibája is, akik nem tartják be a követési távolságot, de tény, hogy többen úgy érzékelték, a lámpák túl hirtelen váltanak, így ha egy elöl haladó gépkocsi satuféket nyom, jó eséllyel még a sebességkorlátozást betartva sem lehet elkerülni az ütközést.

A városháza korábban azt közölte: csiszolnak a berendezések működésén, hogy a forgalomtorlódásokat el lehessen kerülni, de egy­előre úgy tűnik, a lámpák csak azok számára hasznosak, akik Oroszfaluból vagy a Fortyogói útról akarnak kikanyarodni. (bartos)