Kézdivásárhelyi „okosszemaforok”Gyakoriak a koccanások

2025. szeptember 10., szerda, Közélet

A hét elején újra beüzemelték az okos forgalmi lámpákat a kézdivásárhelyi Bem József utcában. Két nap alatt tudomásunk szerint három ráfutásos baleset is történt, autók rohantak egymásba.

    Tegnap ismét egymásba szaladt két gépkocsi. Fotó: Gáspár Róbert

A Rompetrol-töltőállomásnál két baleset is történt: egy hétfőn, egy pedig tegnap. A balesetek sorozata egy darabig megszűnt, amíg a jelzőlámpák sárgán villogtak. Ahogy visszakapcsolták a villanyrend­őröket, újra elkezdődtek a bajok. Ez egyrészt azon sofőrök hibája is, akik nem tartják be a követési távolságot, de tény, hogy többen úgy érzékelték, a lámpák túl hirtelen váltanak, így ha egy elöl haladó gépkocsi satuféket nyom, jó eséllyel még a sebességkorlátozást betartva sem lehet elkerülni az ütközést. 

A városháza korábban azt közölte: csiszolnak a berendezések működésén, hogy a forgalomtorlódásokat el lehessen kerülni, de egy­előre úgy tűnik, a lámpák csak azok számára hasznosak, akik Oroszfaluból vagy a Fortyogói útról akarnak kikanyarodni. (bartos)

