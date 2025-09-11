A 109. Havadtőy Sándor Cserkészcsapat közreműködésével közel 40 fiatal kapott iskolán kívül gyakorlati tudást és közösségi élményt – a tanulástól a mozgásig, az önismerettől az elsősegélyig. Az elmúlt tanév a második olyan, amelyben a Lyukaskő Egyesület egész éven átívelő fejlesztőprogramot vitt végig. A foglalkozások nyitottak voltak: a cserkészek mellett más érdeklődők is bekapcsolódhattak. A cél egyszerű és élethű: az iskola falain túl is megerősíteni a fiatalokat abban, amire a hétköznapokban valóban szükségük van. Az önismereti blokkban csapatépítés, identitástudat-erősítés, pályaválasztási iránymutatás, „lelki kapaszkodók”, az online és a valós én tudatosítása, valamint a „boldogságóra” témájának megismerése segítette a diákokat. A tudásbővítő előadások széles palettát fedtek le. Volt szó egészséges életmódról, cserkésztörténelemről, a Szent Koronáról, természetes kozmetikáról, a táplálkozás tudományáról (nutricionizmus), magyarságismeretről, szakrális földrajzról, de volt a kínálatban elsősegély és gyógynövény­ismeret is.

A program súlypontja a Lépéselőny tanfolyam volt, amely eszközöket adott a hatékony, élvezetes tanuláshoz – régi hiányt pótolva ezáltal. A rendszeres úszásoktatás mozgásban tartotta a résztvevőket, és csendben megtanította a nekik, hogy a kitartás félsiker. Hab volt a tortán egy budapesti kirándulás és az a nyári tábor, amely közösséget építő zárópontja volt egy tanulságos évnek.

A Lyukaskő Egyesület 2017 óta szervez tudását­adó programokat „az egyéni és a közösségi fejlődés szolgálatában” – tájékoztatott Szabó Levente, az egyesület elnöke.