Lezárult a Lyukaskő programja„Lépéselőny” negyven kovásznai diáknak

2025. szeptember 11., csütörtök, Közélet

Örömteli mérleggel zárta augusztusban a 2024–2025-ös tanévhez kötődő iskolán kívüli tudásbővítő tevékenységét a Lyukaskő Egyesület, amelyet összetett személyiségfejlesztő programja által valósított meg Kovásznán. 

  • Fotó: Szabó Levente
    Fotó: Szabó Levente

A 109. Havadtőy Sándor Cserkészcsapat közreműködésével közel 40 fiatal kapott iskolán kívül gyakorlati tudást és közösségi élményt – a tanulástól a mozgásig, az önismerettől az elsősegélyig. Az elmúlt tanév a második olyan, amelyben a Lyukaskő Egyesület egész éven átívelő fejlesztőprogramot vitt végig. A foglalkozások nyitottak voltak: a cserkészek mellett más érdeklődők is bekapcsolódhattak. A cél egyszerű és élethű: az iskola falain túl is megerősíteni a fiatalokat abban, amire a hétköznapokban valóban szükségük van. Az önismereti blokkban csapatépítés, identitástudat-erősítés, pályaválasztási iránymutatás, „lelki kapaszkodók”, az online és a valós én tudatosítása, valamint a „boldogságóra” témájának  megismerése segítette a diákokat. A tudásbővítő előadások széles palettát fedtek le. Volt szó egészséges életmódról, cserkésztörténelemről, a Szent Koronáról, természetes kozmetikáról, a táplálkozás tudományáról (nutricionizmus), magyarságismeretről, szakrális földrajzról, de volt a kínálatban elsősegély és gyógynövény­ismeret is.

A program súlypontja a Lépéselőny tanfolyam volt, amely eszközöket adott a hatékony, élvezetes tanuláshoz – régi hiányt pótolva ezáltal. A rendszeres úszásoktatás mozgásban tartotta a résztvevőket, és csendben megtanította a nekik, hogy a kitartás félsiker. Hab volt a tortán egy budapesti kirándulás és az a nyári tábor, amely közösséget építő zárópontja volt egy tanulságos évnek.

A Lyukaskő Egyesület 2017 óta szervez tudását­adó programokat „az egyéni és a közösségi fejlődés szolgálatában” – tájékoztatott Szabó Levente, az egyesület elnöke.

Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-11 08:00
