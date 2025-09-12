„Szabadságon” a Bölcs diákok

Szeptember 1–6-a között Szovátán került sor a 15. Bölcs diákok országos vetélkedő élménytáborára, amelyben azok a diákok vehettek részt vezető tanáraikkal együtt, akik a 2024–2025-ös tanévben a vetélkedőn a legjobb eredményt érték el.

A táborhelyszín minden évben más, idén az Outward Bound nemzetközi ifjúsági központra esett a szervezők – a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium, valamint szakmai partnereik, a BBTE magyar biológiai, ökológiai és geológiai intézeteinek – választása. Maros és Hargita megye természeti és történelmi kincsei, sokszínűsége tette lehetővé, hogy gazdag programkínálattal teljen mindenki számára a hét.

Szeptember 1-jén a csapatok regisztrációja után Molnár-Galaczi Júlia tanárnő által vezetett kommunikációs játékok keretében ismerkedhettek meg egymással a diákok, hiszen Nagykárolytól Szászrégenig, Tordától Sepsiszentgyörgyig az ország számos vidékéről érkeztek a táborba. Az ismerkedés után a Sóvidékről tartott előadást Silye Lóránd geológus, majd az estét Korodi László földrajztanár előadása zárta, amelyben a Hogyan túrázzunk? kérdésre kaphattak választ a diákok. Ez az előadás azért volt fontos, mert másnap túrázni mentek a tábor diákjai, hogy meghódítsák a Nagy-Hagymás csúcsot (1792 m), és útközben megcsodálják az Egyeskő kiemelkedő szikláit Markó Bálint biológus vezetésével.

Harmadnap délelőtt a vegytané volt a főszerep. Kovács Gábor és Babcsányi Izabella olyan kémiai kísérleteket mutatott a diákoknak, amelyeket az iskolai tanórák keretein belül nehezebb megvalósítani. A diákok saját maguk végezték el a kísérleteket, ezáltal gyarapítva gyakorlati tudásukat. A délután újabb kihívások elé állította a táborozókat, az Outward Bound csapatának irányításával tutajt kellett építeniük, a kötélkertben pedig Jákob-létrára mászhattak, és szó szerint és átvitt értelemben is egymásra támaszkodva haladhattak végig a párhuzamos gerendákon 8 méter magasban. A napot egy interaktív előadással folytattuk, amelyben a különböző közigazgatási egységek működésébe és szerepébe nyújtott betekintést Márton Katalin, a Communitas Alapítvány gazdasági irodavezetője. Ehhez kapcsolódóan a tavaly alapított Bölcsdiák-ország továbbfejlesztését kapták feladatul a résztvevők, amelyet öt csapatba rendeződve kellett elvégezniük.

A tábor résztvevői több kreatív feladatot is kaptak, például híres párosokat kellett eljátszaniuk a csapatoknak, megelevenítve Rómeót és Júliát, Romulust és Remust, Han Solot és Leia hercegnőt vagy akár Donald és Melanie Trumpot. Természetesen nem maradhatott el az esti kémia sem, ahol a szabadban végzett kísérletek nyűgöztek le minket.

Csütörtökön ellátogattunk a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyba, délután pedig ismét Szovátán, a 15. Bölcs diákok vetélkedő témáját boncolgatva egy kötetlen beszélgetésre is sor került, amelynek meghívottja Markó Béla, az RMDSZ egykori elnöke volt.

Pénteken, a tábor utolsó napján Bözödújfalu történetébe nyerhettek betekintést a csapatok, ahol az Összetartozás templománál meséltünk a víztározó létrejöttéről, arról a folyamatról, amely egy sokszínű közösség eltűnését eredményezte. A falu házait szimbolizáló kopjafakert után Korond felé vezetett az utunk, ahol az Aragonit múzeumot és a Csiga-dombot néztük meg Silye Lóránd geológus vezetésével. A tábor utolsó estéjére megalakult Bölcsdiák-ország, de természetesen a tábortűz és a közös éneklés nem maradhatott el.

Szombaton hazaindultak a bölcs diákok, egy olyan hetet tudva maguk mögött, amit így jellemeztek: kihívás, szabadság, tartalmas, sokszínű, fárasztó, fejlődés, meglepő, feltöltődés, kaland, találkozás, izgalom, újabb csúcs. Nekünk szervezőknek is hasonló jellemzők jutnak eszünkbe, de ezek mellett az is, hogy a jövő generációiban mennyi lehetőség, kreativitás, fegyelem és kitartás van. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött az idei verseny és tábor gördülékeny lezajlásában.

Majoros Csilla pályázati irodavezető