Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

„Szabadságon” a Bölcs diákok

2025. szeptember 12., péntek, Nyílttér

Szeptember 1–6-a között Szovátán került sor a 15. Bölcs diákok országos vetélkedő élménytáborára, amelyben azok a diákok vehettek részt vezető tanáraikkal együtt, akik a 2024–2025-ös tanévben a vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. 

  • Fotó: A szervezők gyűjteményéből
    Fotó: A szervezők gyűjteményéből

A táborhelyszín minden évben más, idén az Outward Bound nemzetközi ifjúsági központra esett a szervezők – a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium, valamint szakmai partnereik, a BBTE magyar biológiai, ökológiai és geológiai intézeteinek – választása. Maros és Hargita megye természeti és történelmi kincsei, sokszínűsége tette lehetővé, hogy gazdag programkínálattal teljen mindenki számára a hét. 

Szeptember 1-jén a csapatok regisztrációja után Molnár-Galaczi Júlia tanárnő által vezetett kommunikációs játékok keretében ismerkedhettek meg egymással a diákok, hiszen Nagykárolytól Szászrégenig, Tordától Sepsiszentgyörgyig az ország számos vidékéről érkeztek a táborba. Az ismerkedés után a Sóvidékről tartott előadást Silye Lóránd geológus, majd az estét Korodi László földrajztanár előadása zárta, amelyben a Hogyan túrázzunk? kérdésre kaphattak választ a diákok. Ez az előadás azért volt fontos, mert másnap túrázni mentek a tábor diákjai, hogy meghódítsák a Nagy-Hagymás csúcsot (1792 m), és útközben megcsodálják az Egyeskő kiemelkedő szikláit Markó Bálint biológus vezetésével.

Harmadnap délelőtt a vegytané volt a főszerep. Kovács Gábor és Babcsányi Izabella olyan kémiai kísérleteket mutatott a diákoknak, amelyeket az iskolai tanórák keretein belül nehezebb megvalósítani. A diákok saját maguk végezték el a kísérleteket, ezáltal gyarapítva gyakorlati tudásukat. A délután újabb kihívások elé állította a táborozókat, az Outward Bound csapatának irányításával tutajt kellett építeniük, a kötélkertben pedig Jákob-létrára mászhattak, és szó szerint és átvitt értelemben is egymásra támaszkodva haladhattak végig a párhuzamos gerendákon 8 méter magasban. A napot egy interaktív előadással folytattuk, amelyben a különböző közigazgatási egységek működésébe és szerepébe nyújtott betekintést Márton Katalin, a Communitas Alapítvány gazdasági irodavezetője. Ehhez kapcsolódóan a tavaly alapított Bölcsdiák-ország továbbfejlesztését kapták feladatul a résztvevők, amelyet öt csapatba rendeződve kellett elvégezniük. 

A tábor résztvevői több kreatív feladatot is kaptak, például híres párosokat kellett eljátszaniuk a csapatoknak, megelevenítve Rómeót és Júliát, Romulust és Remust, Han Solot és Leia hercegnőt vagy akár Donald és Melanie Trumpot. Természetesen nem maradhatott el az esti kémia sem, ahol a szabadban végzett kísérletek nyűgöztek le minket. 

Csütörtökön ellátogattunk a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyba, délután pedig ismét Szovátán, a 15. Bölcs diákok vetélkedő témáját boncolgatva egy kötetlen beszélgetésre is sor került, amelynek meghívottja Markó Béla, az RMDSZ egykori elnöke volt.

Pénteken, a tábor utolsó napján Bözödújfalu történetébe nyerhettek betekintést a csapatok, ahol az Összetartozás templománál meséltünk a víztározó létrejöttéről, arról a folyamatról, amely egy sokszínű közösség eltűnését eredményezte. A falu házait szimbolizáló kopjafakert után Korond felé vezetett az utunk, ahol az Aragonit múzeumot és a Csiga-dombot néztük meg Silye Lóránd geológus vezetésével. A tábor utolsó estéjére megalakult Bölcsdiák-ország, de természetesen a tábortűz és a közös éneklés nem maradhatott el.

Szombaton hazaindultak a bölcs diákok, egy olyan hetet tudva maguk mögött, amit így jellemeztek: kihívás, szabadság, tartalmas, sokszínű, fárasztó, fejlődés, meglepő, feltöltődés, kaland, találkozás, izgalom, újabb csúcs. Nekünk szervezőknek is hasonló jellemzők jutnak eszünkbe, de ezek mellett az is, hogy a jövő generációiban mennyi lehetőség, kreativitás, fegyelem és kitartás van. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött az idei verseny és tábor gördülékeny lezajlásában. 

Majoros Csilla pályázati irodavezető

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00 Cikk megjelenítése: 266 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 324
szavazógép
2025-09-12: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-09-12: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Baba-mama börze Sepsiszentgyörgyön
Szeretettel várnak pénteken 17 és 20 óra között minden anyukát, apukát, nagyszülőt és gyereket az unitárius templom udvarára, ahol újra megrendezik a népszerű baba-mama börzét. A feleslegessé vált babaruhákat, játékokat, könyveket és kiegészítőket el lehet adni vagy elcserélni, de az esemény a találkozásra, tapasztalatcserére is alkalmat kínál. A belépés ingyenes, asztalt foglalni az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével lehet.
rel="noreferrer"