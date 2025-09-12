Nicușor Dan: Csak részleges a kudarc

Az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása Romániában csak részben számítható kudarcnak – jelentette ki Nicuşor Dan szerda este a közszolgálati televíziónak. Előtte, egy üzleti rendezvényen úgy vélekedett, hogy a következő év nehéz lesz, de 2026 végére már látszani fog a fény az alagút végén.

A végleges adatok csak jövő augusztusban lesznek ismertek, de Nicuşor Dan szerint Románia az EU helyreállítási alapjában rendelkezésére álló vissza nem térítendő támogatások több mint 95 százalékát fel fogja tudni használni. Emellett körülbelül 13 milliárd euró nagyon alacsony kamatú hitelt is felvehetett volna, de ennek a pénznek jelentős részét elveszítjük – magyarázta az államelnök a televízióban. Az Európai Unió védelmi hitelprogramja (SAFE) kapcsán kijelentette, hogy Romániának két teendője van: az egyik az, hogy a legkompetensebb szakembereket állítsa munkába a beruházások késlekedésének elkerüléséért, a másik pedig, hogy romániai szakértők is jelen legyenek a brüsszeli koordinálóbizottságban. Nicuşor Dan emlékeztetett: Románia jelentős összegből, közel 17 milliárd euróból részesülhet az EU védelmi hitelprogramjából. Ezt a pénzt nagyon hosszú futamidővel, rendkívül kedvezményes kamattal veheti fel katonai képességeinek korszerűsítésére, de bizonyos részét a polgári infrastruktúra fejlesztésére is fel lehet használni, így például a Romániát Ukrajnával, illetve a Moldovai Köztársasággal összekötő A7-es és A8-as autópálya határ menti szakaszainak megépítésére vagy a konstancai kikötő korszerűsítésére.

A jelenlegi kormányról Nicuşor Dan úgy vélekedett: vannak nézeteltérések a koalíciós pártok között, de ha a kormány „makroszintű” teljesítményét vesszük figyelembe, a koalíció működik, a kormányzati eredmények biztatóak. Emlékeztetett arra, hogy a Bolojan-kormány beiktatása előtt Romániának stabilitási és hitelességi problémái voltak, a pénzpiacokat és a hitelminősítőket aggasztotta a magas költségvetési hiány. Ám két és fél hónap alatt a koalíciós pártoknak sikerült elfogadtatniuk két deficitcsökkentő csomagot, ami megnyugtatta a pénzpiacokat, a hitelminősítők pedig megtartották Románia befektetésre ajánlott adósbesorolását.

Nicuşor Dan ismételten megerősítette, hogy támogatja a bírák és ügyészek nyugdíjának csökkentését és a nyugdíjkorhatáruk emelését. Elismerte, hogy számított kritikákra, amikor a nyugdíjkorhatár emelésére javasolt átmeneti időszak meghosszabbítását javasolta, de ezt továbbra is fenntartja, mert polgármesterként és civil aktivistaként szerzett tapasztalatai szerint a bíráknak és ügyészeknek nagyon sok a munkájuk. Szerinte egy olyan bírótól, aki 24 éven át a szabadsága alatt, hétvégén és ünnepnapokon is dolgozott, és tudja, hogy még egy éve van hátra a nyugdíjig, nem lehet hirtelen azt kérni, hogy még várjon hat évet.

Az oktatás helyzetével egyáltalán nem elégedett az államfő. „Természetesen azt szeretném, ha mindannyian a gyermekek érdekeit tartanánk szem előtt. (...) Ígéretem az volt, hogy a tanév kezdete után két hónappal kiértékeljük a helyzetet, figyelembe véve a rendelkezésre álló adatokat és az összes érintett fél véleményét” – jelentette ki. Nicuşor Dan hétfőn, a tanévkezdés napján fogadta a Cotroceni-palotában az épület előtt tüntető tanügyi szakszervezetek képviselőit, a találkozó után pedig úgy fogalmazott: „a szakszervezeti képviselők véleménye eltér az oktatási minisztérium véleményétől”.

A társadalmi feszültségekről Nicuşor Dan kifejtette: nyilvánvalóan létezik egy szociális elégedetlenség, ami a társadalomban tapasztalható egyenlőtlenségekből és a döntéshozatalt átszövő korrupcióból fakad, és fennáll az a veszély, hogy ez az elégedetlenség idegengyűlöletbe csapjon át, éppen azért, mert az emberek már nem bíznak az ország politikai vezetőiben. Véleménye szerint az idegengyűlölet ellen arányosan kell fellépni, ellentétes esetben az intézkedések a jelenség fokozódásához vezetnek. Megjegyezte azt is, hogy különbséget kell tenni a párbeszédre kész Európa-barát konzervatívok, az oroszbarát konzervatívok és a társadalomban gyűlöletet terjesztő emberek között. „Arról, hogy ez a különbségtétel miként fog megvalósulni a társadalomban, a tisztsé­gemből kiindulva azt mondanám, hogy nem az én dolgom” – tette hozzá.

A román állam működésével kapcsolatos más aktuális kérdésekről az amerikai–román kereskedelmi kamara AmCham CEO Business Forum 2025 rendezvényén beszélt Nicuşor Dan. Elmondta, hogy az amerikai vállalatok romániai jelenléte fejlődést és tudástranszfert jelentett, és biztosította a jelen lévő üzletembereket, hogy a deficit csökkentésére tett kísérlet körülményei között a bukaresti döntéshozók prioritásnak tekintik a politikai stabilitást, nincsenek nézeteltérések az elnöki hivatal, a kormány és a parlament között. Ellenőrzés alatt tartjuk a dolgokat – jelentette ki. A közigazgatás reformjáról szólva közölte, hogy az erre irányuló központi szándék létezik, de a közigazgatás középső és alsó szintjein nincs iránta lelkesedés. Ezért szerinte nagyon fontos, hogy a magánszektor is részt vegyen a reform megvalósításáról szóló gondolkodás folyamatában. Felszólalásában Nicuşor Dan kitért arra is, hogy az Egyesült Államokkal fennálló stratégiai partnerség „a biztonság területén nagyon jól alakult”, és továbbra is alapvető fontosságú Románia számára.