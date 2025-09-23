Itt az /ár/sapka, hol az /ár/sapka?

Több fronton zajlik a háború a kormánykoalícióban, heves csaták dúlnak egyebek mellett azért is, hogy fenntartsák-e az alapvető élelmiszerek kereskedelmi árréseinek korlátozását. A liberálisok és az USR, élükön a miniszterelnökkel, ellenzik ezt, a PSD és az RMDSZ pedig kiáll a már két évvel ezelőtt életbe lépett kedvezmény meghosszabbításáért.

A 2023 augusztusában bevezetett intézkedés több alapélelmiszer esetében (tej, kenyér, friss csirke- és disznóhús, liszt, olaj, tojás, zöldség és gyümölcs) meghatározta, hogy a kereskedők legtöbb 20 százalékos felárral adhatták tovább ezeket a termékeket, így a legfontosabb ételek közül volt néhány, ha nem is a legjobb minőségű, de elfogadható árú termék is. A bőségesebb pénztárcával rendelkező polgárok életét nem befolyásolta nagymértékben, de a kispénzűek számára sokat jelentett, hogy pár lejt megtakaríthattak a kenyéren, tejen, vajon, az amúgy is ritkán asztalukra kerülő húson. És sajnos még mindig sokan vannak, akik minimálbérből, kisnyugdíjból próbálják elővarázsolni a napi betevőt, számukra egyáltalán nem mindegy, hogy 5–6 lejért veszik például a tejet, vagy 10–11 lejért.

Az ársapkát sokan már bevezetésekor elle­nezték, a szabadpiac korlátozásának nevezték, aggódtak amiatt, hogy a kereskedők más termékek drágításával pótolják a kiesett hasznot, a polgároknak azonban segítség volt: a szárnyaló infláció közepette lehetővé tette, hogy elfogadható áron jussanak hozzá adott élelmiszerekhez. Minden üzletben, mindenből akadt legalább egy olcsóbb, az állam bevételei sem csökkentek, a termelők is megkapták a pénzüket, csak a kereskedőknek kellett kicsivel kisebb haszonnal beérniük. Nem rokkantak bele, nem zártak be sem a kis üzletek, sem a nagy bevásárlóközpontok.

Ezért érthetetlen, miért tartja fontosnak Ilie Bolojan most, hogy ezt a kedvezményt eltörölje. Az infláció ismét felpörgött, az áfaemelés és a megszorítások hatása máris érződik, az emberek egyre elégedetlenebbek, és ő beszállt egy elvek mentén vívott, teljesen szükségtelen csatába. A szociáldemokraták pedig sok lenyelt béka után vérszemet kaptak, és már a miniszterelnök menesztésével fenyegetőznek, ha nem hosszabbítja meg a hónap végén lejáró ársapka-korlátozást. Szükségük lenne legalább erre a kisebb győzelemre, hogy indokolni tudják kormányon maradásukat, és igazolják, hogy a kisemberek érdekeit szem előtt tartva vesznek részt az ország vezetésében.

Ilie Bolojannak ideje lenne elgondolkodni azon, hogy érdemes-e minden csatát megvívnia, meg tudja-e nyerni az összeset. Ebben az esetben nem hivatkozhat a költségvetési hiányra, csupán a liberális elvekre, és nem mondhatja azt sem, hogy a többség érdekeit szolgálja, mert csak a kis-, de főleg a nagykereskedők, a multik bevételeit növeli. Lehet, két évvel ezelőtt a kereskedők más árak emelésével pótolták a kiesett jövedelmet, de abban is biztosak lehetünk, hogy ezúttal nem lesznek olcsóbbak az akkor megdrágított termékek. Jobb lenne, ha ebben a kérdésben engedné nyerni a PSD-t, és megfogadná Kelemen Hunor tanácsát: a nagy megszorítások közepette azt is éreztetné az emberekkel, rájuk is gondolnak, a kormány nemcsak sarcolja, de védelmezni is próbálja őket.

Ilie Bolojan a nagykereskedők képviselőivel egyeztet. Fotó: gov. ro