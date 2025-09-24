Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Diana Șoșoacă mentelmi jogának megvonását kérik

2025. szeptember 24., szerda, Belföld

Diana Şoşoacă európai parlamenti képviselő mentelmi jogának megvonását kéri a legfőbb ügyészség az Európai Parlamenttől. A vádhatóság több bűncselekmény, köztük legionárius eszmék terjesztésének gyanúja miatt indít büntetőeljárást a politikus ellen. Diana Şoşoacăt tegnapra beidézték a legfőbb ügyészségre, de nem ment el a kihallgatásra.

  • Foto: Grigore Popescu / Agerpres
    Foto: Grigore Popescu / Agerpres

A vádhatóság közleménye szerint jogellenes fogva tartás, népirtásért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő eszmék vagy tanok nyilvános népszerűsítése, antiszemita eszmék és doktrínák nyilvános népszerűsítése és holokauszt­tagadás gyanúja miatt indítanak büntetőeljárást Diana Şoşoacă ellen. Ezért Alex Florenţa legfőbb ügyész kérte az Európai Parlamenttől az EP-képviselő mentelmi jogának megvonását.

2024 novemberében Diana Şoşoacă részt vett egy rendezvényen, amelyet a legionárius mozgalom vezetője, Corneliu Zelea-Codreanu halálának 86. évfordulója, illetve a mozgalom további 13 tagjának tiszteletére szerveztek meg az Ilfov megyei Tâncăbeşti-en. „Jogom van azt tekinteni hazafinak, akit akarok” – mondta egy facebookos élő videóban.

2024 októberében a legfőbb ügyészség hivatalból vizsgálatot indított a politikus ellen egy másik, szintén Corneliu Zelea-Codreanut dicsőítő nyilatkozata miatt.

Miután az alkotmánybíróság érvénytelenítette államelnöki jelölését, Diana Şoşoa­că élőben bejelentkezett a YouTube-on, és a legionárius mozgalom egykori vezetőjét dicsőítette. „Ettől a pillanattól kezdve Romániának vége, nem létezik állam, nem létezik semmi. Csak annyit tudok mondani, hogy éljen a Légió és a Kapitány, akiket ugyanaz a zsidó hatalom ölt meg, amely most is közbeszólt. Szégyen!” – fogalmazott.

2025 februárjában a Kommunizmus Bűneit és a Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) a népirtás miatt elítélt Nicolae Ceauşescu kultuszának népszerűsítése miatt tett feljelentést az ügyészségen Şoşoacă ellen. Az intézet által kifogásolt felszólalás február 11-én hangzott el az Európai Parlamentben. Diana Şoşoacă felrótta képviselőtársainak, hogy szankcionálták őt, amiért ikont emelt a magasba az ülésteremben, és amiért Ursula von der Leyen EB-elnököt „a világjárvány alatt elkövetett bűncselekményekkel” vádolta. „Önök lejáratják Trumpot, lejáratják Putyint, mindenkivel háborúban állnak. Stratégiákat akarnak? Adok egy tanácsot. Figyeljék meg Nicolae Ceauşescu politikáját. Soha senki nem ért fel hozzá” – idézte az IICCMER Şoşoacă felszólalását.

Hozzászólások
