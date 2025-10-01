Nicușor Dan: Románia nem volt felkészülve az EU-csatlakozásra

Románia 20 évvel ezelőtt nem volt felkészülve az Európai Unióhoz való csatlakozásra, de a döntés helyesnek bizonyult, amint azt az ország által elért fejlődés is bizonyítja – jelentette ki tegnap Temesváron Nicuşor Dan államelnök.

„Ha nagyon őszinték akarunk lenni, 20 évvel ezelőtt, amikor Románia befejezte a csatlakozási folyamatot, még nem állt készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra, és véleményem szerint Bulgária sem. De az Európai Unió részéről mégis helyes volt a döntés, és ez ma, 18 évvel a tényleges csatlakozás után megmutatkozik a Románia által elért haladásban” – fogalmazott az államfő a Nagyvárosok Csúcstalálkozóján mondott beszédében. Az eseményen polgármesterek és európai tisztségviselők vesznek részt, a beszélgetések központi témája az Európai Unió jövője és a városoknak az EU bővítésében betöltött szerepe.

Románia példáját véve alapul Nicuşor Dan azt sugalmazta, hogy a jelen geopolitikai körülmények között az EU újraértékelhetné a tagjelölt országokkal szemben támasztott követelmények szintjét, „lejjeb téve a lécet”. „Pontosan azért, mert geopolitikai verseny folyik Európa és más modellek között, talán nem kellene ilyen magas követelményeket támasztani, és talán a csatlakozás után olyan országok is képesek lesznek előrelépni, amelyek – mint például Románia 20 évvel ezelőtt – nem kellően felkészültek. Felmerül a kérdés, hogy miért nem gyakorol ezekben az országokban a társadalom elég nyomást a politikai döntéshozókra, hogy ez a folyamat felgyorsuljon. És talán a válasz erre a kérdésre magában az unióban rejlik. Talán nem vagyunk elég versenyképesek, talán gazdaságilag nem vagyunk elég rugalmasak, és talán emiatt nem vagyunk elég vonzóak ezen országok számára” – fejtette ki Dan.

Az EU bővítésével kapcsolatban az elnök üdvözölte a Moldovai Köztársaság parlamenti választásainak eredményeit, és hangsúlyozta, Románia azt kívánja, hogy európai értékeket valló, ezeket tisztelő szomszédai legyenek. Rámutatott, hogy Románia értékes tapasztalatokat szerzett az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata során, és ezt szívesen megosztja a tagjelölt országokkal.

Nicuşor Dan beszédében ugyanakkor bírálta a nagy európai városok és a nemzeti kormányok közötti kiegyensúlyozatlan viszonyt, pedig – mint fogalmazott – az európai nagyvárosok jelentik a fejlődés motorját. Példaként Bukarestet hozta fel, mondván, hogy a főpolgármesterként az országos helyreállítási tervvel (PNRR) lehívható támogatások megpályázására tett erőfeszítéseit nem vették figyelembe. Ugyanakkor dicséretesnek nevezte, hogy a nagyobb európai városok egy olyan hálózatot építenek ki, amelyben megpróbálhatják érvényesíteni álláspontjukat európai szinten. „Én is azok közé tartozom, akik támogatni fogják az Európai Tanácsban a városi képviseleti szövetségek nagyobb szerepvállalását a döntéshozatali folyamatban. Az igazság azonban az, hogy jelenleg nem hallatszik a véleményük” – szögezte le Nicuşor Dan államelnök.

Cáfol a volt kormányfő

Az államfő kijelentésére reagálva Călin Popescu-Tăriceanu volt miniszterelnök tegnap leszögezte, Románia fel volt készülve az európai uniós csatlakozásra, ellenkező esetben az EU nem járult volna hozzá az ország integrációjához. A volt miniszterelnök úgy vélte, az államfő Temesváron elhangzott nyilatkozata nemcsak helytelen, hanem sértő is az országra és mindazokra nézve, akik erőfeszítéseikkel lehetővé tették Románia EU-csatlakozását. „Szeretném emlékeztetni Nicuşor Dant, hogy 2004 és 2007 között Románia rendkívül nehéz utat járt végig, amíg kemény munkával és sok szakember, intézmény áldozatával teljesített minden csatlakozási kritériumot” – fogalmazott. Tăriceanu „veszélyesnek” és „felelőtlennek” nevezte az államfő kijelentését, amely szerinte árthat az ország megítélésének, hiszen úgy is értelmezhető, hogy Románia jogtalanul vált az EU tagjává. „A 2007-es csatlakozás a román nemzet győzelme volt, amely megnyitotta az utat a modernizáció és a fejlődés előtt. Ennek a valóságnak az átírására tett bárminemű kísérlet a múlttal és az európai integrációt lehetővé tevő személyekkel szembeni megvetésének minősül” – szögezte le a volt miniszterelnök.