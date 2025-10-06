Az Andrej Babiš volt kormányfő által vezetett ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat.

Az ANO mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magában foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal. Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson.

Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fognak rendelkezni. A választási részvétel 68,92 százalékos volt, ami a harmadik legmagasabb az 1989-es rendszerváltás után. Az ANO Csehország 13 régiójában végzett az első helyen, csak Prágában lett az első a Spolu koalíció.

Andrej Babiš az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni. Kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket. „Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában” – szögezte le.

Babiš megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről. Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot.

Babiš történelmi sikernek minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének ez az abszolút csúcsa. Hangsúlyozta, hogy a választási siker csapatmunka eredménye, és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babišnak a választási győzelemhez. Úgy vélte, hogy a mostani választásokon a szélsőséges és populista erők győztek. A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük – szögezte le Petr Fiala.

Nemcsak a parlamenti mandátumokról, hanem a pártok állami támogatásáról is döntöttek a hétvégi csehországi képviselőházi választások. A hatályos törvények szerint a cseh állam idén 545 millió koronát (mintegy 22,5 millió euró), a négy évvel korábbinál 30 millióval többet fizet ki a pártoknak, amelyek a voksolás eredménye alapján legalább 1,5 százalékot szereztek. A legnagyobb összeget, mintegy 194 millió koronát a győztes ANO mozgalom kapja, a három kormánypártot tömörítő Spolu koalíció most 131,3 millió koronára jogosult.

Győzött az igazság! – írta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán, miután Andrej Babiš pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának – tette hozzá.