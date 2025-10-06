Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Parlamenti választások CsehországbanAndrej Babiš pártja nyert

2025. október 6., hétfő, Világfigyelő

Az Andrej Babiš volt kormányfő által vezetett ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nagy fölénnyel megnyerte a hétvégi csehországi képviselőházi választásokat.

    Az Elégedetlen Polgárok Akciójának vezetői ünnepelnek. Fotó: Facebook / Andrej Babiš

Az ANO mozgalom a leadott szavazatok 34,63 százalékát kapta meg, a második helyen a három kormánykoalíciós pártot magában foglaló Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,29 százalékkal, míg a harmadik helyet a kormánykoalíció negyedik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom szerezte meg 11,19 százalékkal. Rajtuk kívül még további három párt került be a parlamenti alsóházba: a Cseh Kalózpárt 8,89 százalékot, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom 7,80 százalékot, az Autósok Önmaguknak párt pedig 6,78 százalékot kapott a voksoláson.

Ennek alapján a 200 tagú képviselőházban az ANO 80, a Spolu 52, a STAN 22, a Kalózpárt 18, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal fognak rendelkezni. A választási részvétel 68,92 százalékos volt, ami a harmadik legmagasabb az 1989-es rendszerváltás után. Az ANO Csehország 13 régiójában végzett az első helyen, csak Prágában lett az első a Spolu koalíció.

Andrej Babiš az eredmények közzététele utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni. Kizárta, hogy tárgyaljon a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot, és nem teljesítették választási ígéreteiket. „Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában” – szögezte le.

Babiš megerősítette, hogy újra kormányfő szeretne lenni, s bízik abban, hogy a kormányalakítás nagyobb problémák nélkül fog lezajlani. Azt mondta, hogy a kormány félévente nyilvánosan beszámolna tevékenységéről. Kérdésre válaszolva azt is kijelentette, hogy kormányuk első ülésén elutasítják a migrációs paktumot.

Babiš történelmi sikernek minősítette az ANO választási eredményét, s kijelentette, hogy politikai karrierjének ez az abszolút csúcsa. Hangsúlyozta, hogy a választási siker csapatmunka eredménye, és köszönetet mondott a választóknak a támogatásért.

Petr Fiala kormányfő sajtótájékoztatóján elismerte a kormányoldal vereségét, és gratulált Andrej Babišnak a választási győzelemhez. Úgy vélte, hogy a mostani választásokon a szélsőséges és populista erők győztek. A demokráciában a választások eredményét el kell fogadni, mi most ezt megtettük – szögezte le Petr Fiala.

Nemcsak a parlamenti mandátumokról, hanem a pártok állami támogatásáról is döntöttek a hétvégi csehországi képviselőházi választások. A hatályos törvények szerint a cseh állam idén 545 millió koronát (mintegy 22,5 millió euró), a négy évvel korábbinál 30 millióval többet fizet ki a pártoknak, amelyek a voksolás eredménye alapján legalább 1,5 százalékot szereztek. A legnagyobb összeget, mintegy 194 millió koronát a győztes ANO mozgalom kapja, a három kormánypártot tömörítő Spolu koalíció most 131,3 millió koronára jogosult.

Győzött az igazság! – írta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán, miután Andrej Babiš pártja megnyerte a cseh parlamenti választásokat. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának – tette hozzá.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-06 08:00
Az ön értékelése:
