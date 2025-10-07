Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaOvidiu Burcă visszaépítené a győztes mentalitást

2025. október 7., kedd, Sport

A Sepsi OSK vasárnap az utolsó negyedórában a tűzzel játszva gyűjtötte be a három pontot a Ceahlăul Piatra Neamț ellen a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában. A mérkőzés után Ovidiu Burcă vezetőedző azt mondta, elégedett a diadallal viszont még időre van szükségük, amíg visszaépítik a győztes mentalitást.

  • Ovidiu Burcă. Fotó: Facebook / Sepsi OSK
    Ovidiu Burcă. Fotó: Facebook / Sepsi OSK

„A Bukaresti Steaua elleni vereség után nagyon fontos volt a győzelem. Veszélyes ellenféllel találkoztunk, ellenben úgy gondolom, több mint hetven percig uraltuk a találkozót, rengeteg helyzetet kialakítottunk, illetve sokkal határozottabban szerepeltünk. A hajrában megint félve és kapkodva játszottunk, mert eredménykényszerben és nyomás alatt vagyunk, ugyanis lépést kell tartanunk az élmezőnnyel, és ez nem egyszerű” – fogalmazott a 45 éves szakember.

Hozzátette, ezúttal az volt a céljuk, hogy pozitívan álljanak a játékhoz, többet birtokolják a labdát és kontrollálják a labdaelvesztéseket, mert a Ceahlăul támadósorában rendkívül gyors játékosok kapnak helyet, akik könnyedén kimozdíthatják egyensúlyából a riválisukat. Elmondta, bár higgadtak és kiegyensúlyozottak voltak, a jövőben az utolsó perceket jobban kell kezelniük, mivel ez a rohanás, a végjátékban az elvek feladása mentális kérdés, amelyen dolgozniuk kell.

„Nem lehet két hónap alatt új csapatot építeni. Megváltozott a keret, új játékosok érkeztek, más lett a szerkezet. Most azon dolgozunk, hogy visszahozzuk azt a győztes mentalitást, amely korábban jellemezte a klubot, ehhez pedig türelem és munka szükséges. Nemrég ez megvolt, azonban időközben elveszett, most pedig az a feladatunk, hogy visszaépítsük, ugyanakkor igyekszünk a közönségnek látványos futballt mutatni, ami nem könnyű feladat” – nyilatkozta. (miska)

