Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Şoşoacăt kihallgatták

2025. október 7., kedd, Belföld

Megjelent tegnap a legfőbb ügyészség bukaresti székhelyén Diana Şoşoacă európai parlamenti képviselő, hogy kihallgassák abban az ügyben, amelyben egyebek mellett legionárius propagandával gyanúsítják.

  • Fotó: Facebook / Simonel Cirstea
    Fotó: Facebook / Simonel Cirstea

A politikust többtucatnyi szimpatizánsa várta az ügyészség előtt, pártzászlókkal, román trikolórral és vuvuzelákkal felszerelve. Az összegyűltek Szolidárisak vagyunk Diana Şoşoacăval feliratú táblákat tartottak a magasba. Az S. O. S. Románia párt elnökét szeptember 23-ára is beidézték a legfőbb ügyészségre, de akkor nem ment el a kihallgatásra. Ugyanaznap Alex Florenţa legfőbb ügyész Diana Şoşoacă mentelmi jogának megvonását kérte az Európai Parlamenttől.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00 Cikk megjelenítése: 172 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 790
szavazógép
2025-10-07: Belföld - :

Székely zászlókat téptek le a szurkolók

Feljelentést tesz az RMDSZ ismeretlen tettesek ellen, miután a Kolozsvári Universitatea (Universitatea Cluj) szurkolói székely és magyar zászlókat szaggattak le több székelyföldi településen – közölte tegnap Facebook-oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat is feljelentést tett az illetékes hatóságoknál az ügyben, kérve a gyors, alapos nyomozást, az elkövetők azonosítását és szankcionálását.
2025-10-07: Belföld - :

Spontán sztrájk

Spontán sztrájkot tartott tegnap az Olténiai Energetikai Komplexum mintegy 200 alkalmazottja. A tüntetők a vállalat székhelye előtt gyűltek össze.
rel="noreferrer"