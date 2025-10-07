Şoşoacăt kihallgatták

A politikust többtucatnyi szimpatizánsa várta az ügyészség előtt, pártzászlókkal, román trikolórral és vuvuzelákkal felszerelve. Az összegyűltek Szolidárisak vagyunk Diana Şoşoacăval feliratú táblákat tartottak a magasba. Az S. O. S. Románia párt elnökét szeptember 23-ára is beidézték a legfőbb ügyészségre, de akkor nem ment el a kihallgatásra. Ugyanaznap Alex Florenţa legfőbb ügyész Diana Şoşoacă mentelmi jogának megvonását kérte az Európai Parlamenttől.