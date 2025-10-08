Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
AtlétikaBrassóban és Piatra Neamțon versenyeztek

2025. október 8., szerda, Sport

Az elmúlt hétvégén a Sepsi ISK atlétái két versenyen tették próbára tudásukat, ahol több dobogós helyezést is sikerült elérniük. A megyeszékhelyi csapat egyik része Brassóban, a másik pedig Piatra Neamțon állt rajthoz.

    Fotó: Brasov Running Festival

Horovitz Hanna irányítása alatt a megyeszékhelyi sport­iskola kilenc atlétája szombaton részt vett a Brasov Running Festival idei kiírásán, amelyen kilenc kategóriában több mint 2000 versenyző állt rajthoz. A csapatból Kolozsi Árpád Kristóf a felnőttek között a 12. helyen végzett a 12 kilométeres Trail to Road (7 km terep + 5 km aszfalt) versenyszámban, Kovács Dorka harmadik, míg Kovács Kata negyedik lett 3000 méteren. Az 1200 méteres távon Rácz Anna-Léna a legjobbnak bizonyult, Szakács Júlia és Sándor Csaba az ötödik helyen zárt, Baki-Jákó Apor a hetedik, Vargha Zselyke pedig a tizedik pozícióban végzett, illetve Luka Emma 800 méteren versenyzett.

Szintén szombaton, ezúttal Piatra Neamțon csaptak össze a fiatal atléták a Csalhó Kupán, ahol Révész Katalin három tanítványa állt rajthoz. A legjobb eredményeket Támpa Sára érte el, aki 50 méteres sprintben és távolugrásban is dobogóra állhatott, mindkét számban a harmadik helyen zárva, míg a 400 méteres távon a negyedik legjobb időt futotta. Mellette Támpa Emma szintén remek formában versenyzett: távolugrásban ezüstérmes lett, míg 50 méteren a negyedik, 400 méteren pedig az ötödik helyen ért célba. A verseny harmadik szentgyörgyi indulója, Acatrinei Lorena Teodora távolugrásban az ötödik, sprintben pedig a hatodik helyen végzett. (t)

