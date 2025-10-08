Egyes helyszíneken hétfőn kezdődött az étkeztetés és a délutáni oktatás, máshol a napokban indul a Diakónia-tanév, de minden szóban forgó településen (önálló iskolaközpontokról és a hozzájuk tartozó egységekről van szó) megvannak a diáknévsorok és a pedagógusok, akik jelentkeztek. Ebben a tanévben az illyefalvi László Lukács Általános Iskola az egyedüli tanintézmény, amely újonnan kapcsolódott be a programba. Itt a harminc elemis kisdiák közül tíznek a szülei kérték, hogy gyermekeik részt vehessenek a délutáni oktatásban, másodikos és harmadikos gyermekekről van szó – tudtuk meg Komán László iskolaigazgatótól. A Diakónia 800 lejt fordít havonta egy gyermekre, a helyi önkormányzat az ebédet fizeti hétfőtől csütörtökig, naponta 17 lej értékben gyermekenként, a szülők havonta 150 lejjel járulnak hozzá – mondta lapunk érdeklődésére Benkő Árpád Jenő polgármester.

A Diakónia egyes iskolákban csak a délutáni oktatást támogatja, mivel az érintettek közül egyesek szerepelnek a kormány egészséges ebéd elnevezésű programjában, itt nem lehetséges kettős finanszírozás, de olyan tanintézmény is van – például a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskola –, ahol mindkét program működik, egyes diákok egyikben, mások a másikban kapnak meleg ebédet vagy ezt helyettesítő csomagot. A két program között lényeges különbség, hogy a meleg ebéd mellett a Diakónia a tanulásban is segíti a diákokat, és iskolánként csak azokat, akik ezt igénylik, a kormány egészséges étkezés programjában a beválasztott iskolák minden diákja, sőt, az oda tartozó óvodások is részesülnek. Utóbbiban huszonhét háromszéki általános iskola érintett közel hétezer gyermekkel, közülük nyolcban kapnak a gyermekek meleg ebédet, a többiben szendvicset és gyümölcsöt – tudtuk meg Zágoni Imola programfelelős tanfelügyelőtől.