Október 3-án a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében azokat méltatták, akik a legnehezebb időkben is kitartottak egymás mellett, közösen viselve a terheket. Fél évszázad is hamar el tud repülni, vallották mosolygó szemekkel az ünnepeltek, és közben mégis olyan sok minden történt: megszülettek gyermekeik, felnőttek az unokák, megváltozott a világ körülöttünk – egy dolog azonban örök: a bizalom és az egymás iránti tisztelet, amely időtállóbb mindennél.

A párok Felix Mendelssohn Menyasszonyi indulójára vonultak be a Kék terembe, amelyet a Plugor Sándor Művészeti Líceum pedagógusai, Császár Katalin fuvola- és Szabó-Siklódi Levente zongorajátéka elevenített meg, elfoglalva kijelölt helyüket egymás mellett, akárcsak ötven, vagy hatvan évvel ezelőtt, a házasságkötésük pillanatában.

Az ünnepséget Sztakics Éva Judit alpolgármester nyitotta meg, Márai Sándor szavait idézve: „A szeretet ott kezdődik, ahol már nem vársz érte semmit.” Köszöntőjében kiemelte, hogy ez az esemény nemcsak az idő múlását, hanem a közösen megélt szeretet, a hűség és kitartás erejét is jelzi. A szeretet pedig az, ami erőt adott az elmúlt években, és ami ma is ragyog az arcokon.

Antal Árpád polgármester ünnepi beszédében megköszönte a példamutatást, hiszen a mai világban különösen nagy érték mindvégig megőrizni azt a közös hitet, hogy ketten együtt többre képesek, mint külön-külön: „A mai világban, amikor a gyors döntések, a könnyű feladások jellemzik az emberi kapcsolatokat, Önök példát mutattak, hiszen bebizonyították, hogy a család erőforrás, a hűség nem teher, és a kitartás meghozza gyümölcsét. Önök azok, akik az emberpróbáló időkben is azt mondták: „együtt könnyebb”, a szeretet pedig nemcsak egy érzés, hanem döntés – minden egyes nap. És Önök ötven vagy hatvan éven át mindig újra döntöttek egymás mellett.”

Ft. Márkus András plébános Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből idézett az egybegyűlteknek: „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”

A köszöntők után az elöljárók személyesen adták át a virágcsokrokat és emléklapokat az ünneplő pároknak, pezsgővel koccintottak az elmúlt évek tiszteletére, csoportfotón örökítették meg az évfordulót, majd közösen vonultak át az ünnepi ebédre.

Sepsiszentgyörgyön több mint tíz éve hagyomány ez a köszöntés, ez idő alatt már több mint 350 házaspárnak gratuláltak hűségükért, szeretetükért és példamutató kitartásukért, mert a házasság és a család olyan maradandó értékek, amelyek összetartják és erősítik Sepsiszentgyörgy közösségét.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)