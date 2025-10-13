A nemzetközi kupasorozatokban elszenvedett három vereség után a Sepsi-SIC megszerezte a mostani idényben az első győzelmét, miután jó teljesítményének köszönhetően húszpontos különbséggel, 63–43 arányban legyőzte a vendég Târgoviștét a női kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójában. A zöld-fehérekre szerdán a KSC Szekszárd elleni hazai Európa-kupa-meccs vár, vasárnap pedig az Aradi FCC otthonában lépnek pályára.

A Sepsi-SIC számára ott rajtolt a Nemzeti Liga mostani idénye, ahol az előző véget ért, azaz Târgoviște elleni mérkőzéssel. A zöld-fehérek álltak a román élvonal első körében, míg tegnapi vendégeik hazai környezetben győzték le az újonc Temesvári Poli csapatát. Sepsiszentgyörgyi kosárral indult a két örök rivális tegnapi meccse, és 10–10-ig fej fej mellett haladtak az együttesek. A 7. percben Radulović duplájával először vezettek a Dâmbovița megyeiek, amire 7–0-s részsikerrel válaszoltak Zoran Mikes lányai (17–12). Az első negyed 19–16-nál ért véget, a második pedig triplazáporral indult, ezzel a mieink magukhoz ragadták a rangadó irányítását. A 18. percben 33–23-ra vezetett a Sepsi-SIC, amely két újabb hármasnak köszönhetően 14 pontos előnnyel vonult a nagyszünetre (39–25).

A térfélcsere után a játék intenzitásával ellentétben kevés pont született, hiszen mindkét fél beleesett a kapkodás örvényébe, és rengeteg hiba tarkította az alakulatok játékát, ennek tükrében a két megnyert negyed után a harmadikat elvesztették a házigazdák (47–35). Az utolsó szakaszra magára talált a címvédő Sepsi-SIC, amely Mérész és Armanu irányításával megnyugtató távolságban tartotta a Târgoviștét. A 39. percben 20 ponttal vezettek a mieink (61–41), majd gyors kosárváltás után ugyancsak ezzel a különbséggel ért véget a párharc (63–43), ezáltal a háromszéki lányok győzelemmel indították a hazai pontvadászatot.

A találkozó legjobbját a házigazdák adták, hiszen Mérész 18 ponttal zárt, mellette Armanu dupla duplát – 14 pont, 10 lepattanó – jegyzett. A vendégektől a 10–10 pontig jutó Austin és Radulović jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 2. forduló: Sepsi-SIC–Târgoviște 63–43 (19–16, 20–9, 8–10, 16–8).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 400 néző. Vezette: Ciprian Stoica, Vlad Cotrobaș, Alina Dekany. Sepsi-SIC: Gereben 2, Davis 6, Cătinean 8/6, Ghiță, Szabó 12/6–Holló, Mikes 3/3, Haranguș, Armanu 14/12, Diop, Cazacu, Mérész 18/6. Edző: Zoran Mikes. Târgoviște: Austin 10/6, Radulović 10, Irimia, Hollingshed 8, Manea 2 – Ozzy-Momodu 4, Nan 4, Chivu 3/3, Voica-Nagy 2, Păușan. Edző: Cătălin Tănase.