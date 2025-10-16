Néptáncelőadással, képzőművészeti tárlattal és örömzenéléssel kezdődtek tegnap Kökösben, Kovásznán és Gelencén az idei Székelyföld Napok háromszéki eseményei, a szervezők október 25-ig mintegy harminc rendezvényre várják az érdeklődőket a megye közel húsz településén. A régiós kulturális seregszemle kiemelkedő eseményének, az Orbán Balázs-díj átadásának idén Háromszék ad otthont, az ünnepséget október 21-én Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartják.

A Háromszék Táncszínház is csatlakozik a régiós programokhoz. Fotó: Fotó: Facebook / Székelyföld Napok

Érték, kultúra, jövő – ez a mottója idén a Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzatainak és kulturális intézményeinek együttműködésével megvalósult 16. Székelyföld Napoknak. A régió legjelentősebb kulturális seregszemléjéhez csatlakozva a Kovászna Megyei Művelődési Központ egyházi és civil szervezetekkel, kulturális és oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal karöltve kínál sokszínű, közösségépítő programokat, ugyanakkor öt háromszéki rendezvényt a megyehatáron túlra, Hargita és Maros megyébe is elvisznek.

Igazodva a megyei önkormányzat által 2025-re meghirdetett Gyermekek éve programhoz, a számos háromszéki esemény – bábelőadások, ifjúsági koncertek, kézműves-foglalkozások, interaktív programok – a gyermekeket, fiatalokat szólítja meg.

A Háromszék Táncszínház idén is vidékre utazik előadásaival, melyeket ezúttal Baróton, Ozsdolán és Uzonban tekinthetnek meg az érdeklődők, a csereprogram révén pedig Gyimesközéplokon is fellépnek. A Hargita Népi Együttes és az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadásokkal érkezik Háromszékre, ezeket Kovásznán és Gelencén mutatják be, Gidófalván pedig a legkisebbeket örvendezteti meg műsorával a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház. A rendezvénysorozat programjait gazdagítja a baróti Kájoni Consort régizene-együttes Szent László útja című előadásával. A lovagkirály zenei hagyatékát számos székelyföldi előadáson idézik fel, Székelyderzs, Homoródkarácsonyfalva és Marosvásárhely mellett több háromszéki helyszínen is bemutatják.

A szórványközösségek értékeinek népszerűsítése jegyében brassói és környékbeli magyar alkotók munkáit állítják ki Kovásznán, a barcasági magyar képzőművészek csoportos tárlatát a Kádár László Képtár fogadta be.

Az idei Orbán Balázs-díj ünnepélyes átadására október 21-én 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Az esemény különlegessége, hogy ugyanebben az időpontban nyílik meg a múzeumban a Székelyek – Örökölt vonások című kiállítás is. A megyei művelődési központ beszámolója szerint az idei díjazottak munkássága szorosan kapcsolódik a Gyermekek éve tematikához.

A Székelyföld Napok teljes programja a www.szekelyfoldnapok.ro honlapon érhető el.