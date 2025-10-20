Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Autósport, Tess RallyAndrei Gîrtofan győzött

2025. október 20., hétfő, Sport

A brassói Andrei Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2) sikerével zárult a Brassó és Kézdivásárhely környékén megtartott Tess Rally, amely a román ralibajnokság nyolcadik állomása volt. 

  • Fotó: Facebook / TESS Rally Brașov
    Fotó: Facebook / TESS Rally Brașov

Összesen 64 egység vett részt a román ralibajnokság nyolcadik fordulójának számító Tess Rallyn, amelyet idén Brassó és Kézdivásárhely környékén tartottak meg. A háromszéki pilóta nélkül zajló erőpróba első napját Kovászna, a másodikat pedig Brassó megyében bonyolították le, a tíz gyorsasági szakasz (127,82 km) után pedig a brassói Andrei Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2) nyerte meg a viadal 54. kiírását (1:01:17.6 óra). Második lett a győztes versenyző édesapja, Dan Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2), míg a dobogó harmadik fokára a buzăui Mihai Ma­nole (Škoda Fabia Evo Rally2) állhatott fel. Az éllovas és már bajnok kolozsvári Simone Tempestini (Porsche 997 GT3 RG) gumidefekt miatt csak a negyedik helyen zárt. (t)

2025-10-20: Sport - :

Háromszéki arany- és ezüstérem (Cselgáncs)

A kézdivásárhelyi Aracsi Ákos és Barbocz Mátyás a dobogón zárta az elmúlt hét végén Târgu Frumoson megtartott U21-es korosztályú cselgáncsozók csapat- és földharcbajnokságát. A két érmes sportolónk a Kolozsvári U színeiben lépett tatamira a moldvai erőpróbán.
2025-10-20: Elhalálozás - :

Elhalálozás

