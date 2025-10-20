Összesen 64 egység vett részt a román ralibajnokság nyolcadik fordulójának számító Tess Rallyn, amelyet idén Brassó és Kézdivásárhely környékén tartottak meg. A háromszéki pilóta nélkül zajló erőpróba első napját Kovászna, a másodikat pedig Brassó megyében bonyolították le, a tíz gyorsasági szakasz (127,82 km) után pedig a brassói Andrei Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2) nyerte meg a viadal 54. kiírását (1:01:17.6 óra). Második lett a győztes versenyző édesapja, Dan Gîrtofan (Škoda Fabia RS Rally2), míg a dobogó harmadik fokára a buzăui Mihai Ma­nole (Škoda Fabia Evo Rally2) állhatott fel. Az éllovas és már bajnok kolozsvári Simone Tempestini (Porsche 997 GT3 RG) gumidefekt miatt csak a negyedik helyen zárt. (t)