Megéri manapság bérbe adható ingatlanba fektetni? //

Az ingatlanpiac kézenfekvő lehetőség a befektetni vágyók számára, de az mindig kérdéses, hogy aktuálisan éppen profitábilis-e. A kérdésre sosem egyszerű válaszolni, egy ingatlan értéke és bérbeadási potenciálja számos tényező függvénye.

Még akkor sem mehet az ember teljesen biztosra, ha a The Global Realty Group szakértőinek segítségére bízza magát, jóllehet, a kockázatok így nagyban csökkenthetőek. Az alábbi cikk célja, hogy bemutassa, nagyjából milyen hozamokra számíthatunk manapság egy átlagos lakásvásárlással, milyen buktatók leselkednek ránk a bérbeadás során, és érdemes-e hitelt bevonni az ügyletbe.

Az ingatlan értéknövekedése

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen nominál-, illetve reálértéken számított drágulás várható a jövőben. A múltbéli tendenciák azt sugallják, hogy az ingatlanárak bizonyos időszakokban stagnálhatnak, vagy éppen csökkenhetnek is az inflációval kiigazítva.

Sok múlik az ingatlan elhelyezkedésén, azon, hogy milyen fejlődés várható a környéken, illetve milyen átalakítási lehetőségek rejlenek magában az ingatlanban. Számolnunk kell azzal is, hogy az ingatlanárak nem emelkedhetnek a végtelenségig, a kereslet, a lakhatás költségei, a fizetőképesség korlátai is befolyásolják a trendeket.

A bérbeadásból származó hozam

Egy befektetési célú ingatlan hozamtermelésre is képes, amennyiben bérbe adják. Jelenleg az átlagos bruttó hozam sok magyar nagyvárosban 4 és 7 százalék között mozog. A tényleges hozam kiszámításához viszont mindebből le kell vonnie az üresjáratokat, az adókat, a karbantartás és biztosítás költségeit, hiszen ezek mind csökkentik a valós bevételt. Ezekkel korrigálva a lakások reálhozama 3-4 százalék körülire tehető.

A hitel szerepe

Sok befektető hajlamos azt gondolni, hogy hitelből is érdemes befektetési célú ingatlant vásárolni, hiszen majd a bérlő fizeti a részleteket, azonban ez sem ennyire egyszerű. A tőkeáttétel természetesen lehet jó megoldás, főleg ha az ingatlan ára emelkedik, az infláció magas, a kamatok pedig alacsonyak.

Azzal viszont mindenképpen számolni kell, hogy a részleteket akkor is ki kell fizetni, ha nincs éppen bérlő az ingatlanban, és a járulékos költségek is a tulajdonost terhelik. A változó kamatozású hitelkonstrukciók esetében pedig a kamatváltozás lehetőségét is mindenképpen be kell kalkulálni.

A fent leírt szempontok alapján talán ebből a rövid cikkből is látszik, hogy a bérbeadási célra vásárolt ingatlanok rejthetnek komoly kockázatokat, viszont ez még nem jelenti azt önmagában, hogy nem számíthatunk tőlük akár manapság is jelentős hozamokra és nyereségre.

Azt viszont mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy az ingatlanpiaci befektetések komoly szakértelmet kívánnak, a lehetőségek kiaknázására laikusként kevéssé nyílhat lehetőségünk. Éppen ezért, amennyiben ebben a befektetési formában gondolkodik, mindenképpen kérje a The Global Realty Group szakértőinek segítségét! (X)