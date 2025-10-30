Magyar–osztrák kapcsolatok

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke tegnap hivatalában fogadta Peter Samtot, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának (Bundesrat) elnökét. A megbeszélés után mindkét házelnök a két ország szoros kapcsolatát és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Kövér László megköszönte az osztrák Bundesrat elnökének látogatását. Ausztria az egyik, ha nem a legfontosabb partnere Magyarországnak – emelte ki, hozzátéve, hogy a negyedik legnagyobb kereskedelmi partner, a második legnagyobb befektető az országban, és a Magyarországon a legtöbb leányvállalattal jelen lévő ország.

Az Országgyűlés elnöke elmondta: a találkozón áttekintették az uniós kérdéseket, és rögzítették, hogy mely kérdésekben értenek egyet, illetve miben térnek el álláspontjaik. Egyetértenek abban – és a látogatás legfontosabb üzenetének tekintik –, hogy függetlenül attól, mekkora az érdekek és álláspontok egybeesése, az őszinte és intenzív párbeszéd fenntartásának nincs alternatívája – fogalmazott Kövér László. Ausztria jó szomszédja, szövetségese és partnere Magyarországnak, a két ország több száz éves közös történelmi múltja pedig jó alap, hogy együtt oldják meg a jelenbeli problémákat és gondolkozzanak a jövő perspektíváiról.

Peter Samt megerősítette, hogy a két ország rendkívül jó kapcsolatokat ápol egymással, nemcsak a hagyományos közös történelmi gyökerek alapján, hanem a jelenlegi körülmények közepette is. Rendkívül erős a kapcsolódás a két ország között annak ellenére, hogy egyes uniós kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek. Az Osztrák Köztársaság a vele szomszédos országok közül talán Magyarországgal ápolja a legszorosabb kapcsolatot – jegyezte meg.