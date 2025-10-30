Bardocz-Lutz Gyöngyi nagybaconi festőművész alkotásait hét év után láthatta ismét szülőfalujának közönsége. Míg 2018-ban a református imaházban állították ki munkáit, ezúttal a nagybaconi közbirtokosság székhelyének egyik tágas terme adott helyet kiállításának, melyet az 1951-ben született alkotó Életem búcsúkiállításának nevezett el.

A kedden délután tartott kiállításmegnyitón a művész úgy fogalmazott, hogy nem akar magával vinni semmit, ezért a kiállított festményeket eladományozta. A megnyitón jelen levők lefoglalhatták kedvenc festményüket, melyeket a november 2-áig látogatható kiállítás bezárása után hazavihetnek.

A sokáig Németországban élt alkotó elmondta, hogy festményein mindenekelőtt érzelmek elevenednek meg. „Vannak olyan képeim, amelyeken a félelem látszik, de szeretek megfesteni mindenféle érzéseket, ugyanakkor vannak meditációs képeim is” – mondta el. Másrészt pedig, mint azt korábbi kiállításán hangsúlyozta, inspirációt számára a természet jelent, az őt körülvevő élővilágban mindig is örömet, hajtóerőt és szabadságot is talált.

Portréi ugyanakkor emberszeretetről, emberismeretről mesélnek, legyen az gyermek vagy idős ember arca, merengő tekintetük mintha az élet kiismerhetetlen fonalait, szépségeit tükrözné, annak végtelen tit­kaiban eltűnő gondolataikkal együtt.

A kiállítás vasárnap délutánig tekinthető meg a nagybaconi közbirtokosság székhelyén.