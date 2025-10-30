Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabda, Európa-kupaA csoportelső belgák érkeznek ­Sepsiszentgyörgyre

2025. október 30., csütörtök, Sport

Fél távhoz érkezett a női kosárlabda Európa-kupa csoportköre, a Sepsi-SIC csapatára pedig újabb nehéz mérkőzés vár: a román bajnok ma 19 órától a D-csoport listavezetőjét, a belga Kangoeroes Basket Mechelen együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. A zöld-fehérek három vereség után próbálják megszerezni első győzelmüket a sorozat idei kiírásában, míg a vendégek megőriznék hibátlan mérlegüket Sepsiszentgyörgyön.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Három vereséggel a háta mögött várja az újabb nemzetközi fellépését a Sepsi-SIC, mely a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének 4. fordulójában a hibátlan mérleggel rendelkező belga Kangoeroes Basket Mechelen együttesét fogadja. Az esti összecsapás egyértelmű esélyese a vendégcsapat, amely október 9-én hazai pályán 91–55-re múlta felül a zöld-fehéreket.

A Zoran Mikes irányította háromszékieknek eddig nem termett babér a csoportkörben, 63–49-re elveszítették a KSC Szekszárd elleni hazai mérkőzésüket, egy héttel ezelőtt pedig 77–44-re kikaptak a GEAS Basket otthonában, Milánóban. A belgák ezzel szemben menetelnek: a Sepsi-SIC legyőzése után 72–54-re verték az olaszokat, majd múlt szerdán szoros meccsen 81–70-re diadalmaskodtak a magyarok felett. 

A szentgyörgyiek győzelemmel hangoltak az esti mérkőzésre, hiszen a Nemzeti Liga legutóbbi fordulójában 78–64-re nyertek a Bukaresti Rapid ellen. A hazai bajnokságukban szintén hibátlan mérlegű vendégek is sikerrel készültek a mai összecsapásra, ugyanis vasárnap 76–65-re felülmúlták a Namur Capitale alakulatát.

„A Mechelen a belga bajnokság egyik legesélyesebbje, így teljes erőbedobással várjuk a visszavágót. A Kangoeroes Basket egy erős, dinamikus csapat, amely hazai környezetben remekül dobta a hárompontosokat, most viszont kiderül, idegenben mire lesznek képesek. A belgiumi mérkőzésre center és a sérült Armanu nélkül utaztunk el, most viszont mindketten bevethetők, így talán más lesz a játék képe. Nem mi vagyunk az összecsapás favoritjai, de mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Győzelemmel, esetleg győzelmekkel szeretnénk zárni az Európa-kupa csoportkörét, ehhez most tehetjük meg az első lépést” – nyilatkozta Rusz István, a Sepsi-SIC ügyvezető igazgatója.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-30 08:00
