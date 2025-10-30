Október 26-án Bukarest adott otthont a Contact Open nemzetközi karateversenynek, amelyen nyolc országból több mint 650 sportoló tette próbára magát. A fővárosi megmérettetésről a Virág András irányította sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club versenyzői egy arany-, két ezüst- és két bronzéremmel tértek haza.

A háromszéki alakulat legjobb eredménye Para Lőrinc (U14, -40 kg) nevéhez fűződik, aki mindenkit maga mögé utasítva aranyérmes lett, Both Balázs Kund (U12, -30 kg) és Taranek Bernárd (U14, -55 kg) ezüstérmet szerzett, míg Olosz Panna (U14, -42 kg) és Pulugor András (U14, -50 kg) a dobogó legalsó fokára állhatott. András-Nagy Patrícia (U14, -52 kg), Bogdán-Rajcs Attila (U14, -40 kg), Buslig Zsófia (U14, -42 kg) és Sajgó Anna (U14, -42 kg) az ötödik helyen végzett, Albert Ákos (U14, -40 kg), Benkő János Magor (U12, -30 kg) és Koncz Gyopárka (U14, -42 kg) pedig helyezés nélkül zárt.

„Szerintem ez egy nagyon jó versenynek bizonyult, a gyerekekkel elkezdett közös munkánkat élesben is letesztelhettük. Mivel a viadalnak nem volt tétje, kifejezetten gyakorlásként vettünk részt rajta, így a versenyzők bátran kipróbálhatták magukat, és több esetben kellemes meglepetést okoztak. Akadtak erős kategóriák, viszont úgy gondolom, a csapat minden tagja a lehető legjobban helytállt, és eredménytől függetlenül mindenki megérdemli a tapsot. A megmérettetés után átbeszéltük, mire figyelünk legközelebb, a munka pedig folytatódik tovább” – nyilatkozta Virág András edző.

A Sport-All Sport Club karatésai a héten bejárós edzőtáborban vesznek részt, eközben Török Panka a francia válogatottal készül Párizsban. A székelyföldi sportolók legközelebb november 8-án Nagyszalontán a Pepe Emlékversenyen mérettetik meg magukat. (miska)