Horaţiu Potra hazatérne

Horaţiu Potra szeretne önként visszatérni Romániába. A zsoldosvezér és Dorian nevű fia, illetve egy harmadik családtag az év elején távozott az országból, februárban előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellenük, és szeptemberben vették őrizetbe őket az Egyesült Arab Emírségekben.

Potra az ügyvédei szerint legálisan élt és dolgozott Dubajban, de „szembe akar nézni a vádakkal és tisztázni a nevét”, bár „reális esélye volt arra, hogy elkerülje a kiadatását”. Horaţiu Potrát a legfőbb ügyészség nemrég bíróság elé állította a zsoldoscsoportjához tartozó további húsz személlyel, köztük Călin Georgescuval együtt; a vád szerint Potra és Georgescu a 2024. decemberi elnökválasztás érvénytelenítése után erőszakos cselekmények szervezésével akarta destabilizálni Romániát.