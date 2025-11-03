Legutóbb februárban véleményeztem egy belga habos nedűt (Hoegaarden Witbier), és most a sörvilág felfedezésében tett több hónapos körutam után egy különleges serital erejéig térjünk vissza Belgiumba, mivel innen érkezett következő tesztalanyom. Az Affligem Blond egy halvány aranyszőke belga apátsági sör, amelyet egyértelműen érdemes volt megkóstolni.

A mai Affligem Brouwerij elődjét 1074-ben hat bencés szerzetesnek állt lovag alapította a Brüsszeltől mindössze 20 kilométerre lévő Affligem faluban. Az évszázadok során sok megpróbáltatást – tűzvészt, függetlenségi és vallási háborút, a francia forradalmat, rombolást, világégést – túlélt a bencés kolostor és a főzde, ám utóbbi a második világháború alatt elpusztult. A szerzetesek ezt követően sem hagytak fel a sörkészítéssel, és 1956-ban a szomszédos flamand kisfaluban, Opwijkben működő De Smedt főzdével szorosan együttműködve elkezdték újra főzni apátsági sörüket, ezzel biztosítva a habos nedű sikeres jövőjét. Az Affligemet 2010-ben felvásárolta a Heineken, és onnan kezdve világszerte is egyre ismertebbé vált a belgiumi főzet.

A dizájnjával egyáltalán nem hivalkodó Affligem Blondot egyszerű címkével és koronazárral látták el, amelyen – akárcsak az üvegen dombornyomással – ott van az apátság címere (Szent Pál kardjának és Szent Péter keresztkulcsának kombinációja). Kitöltéskor a vártnál kevesebb habja lett, de az ujjnyi vastag, hófehér és apró szemű buboréktakaró rugalmasnak, illetve tartósnak bizonyult. Az évek során több nemzetközi díjat is bezsebelő felsőerjesztésű sörkülönlegesség kellemes illata malátás, édeskés, fűszeres és halványan citrusos. A maláta és a hozzá adott glükózszirup miatt íze édeskés, ami közepesen intenzív és sokáig megmarad a szájban. Jóleső zamatának is van egy kis gyümölcsössége, ezt remekül egészíti ki a komló fűszerezettsége. A lágy ízkavalkád így szépen elrejti a folyékony kenyér magas alkoholtartalmát. Közepes testesség, enyhe, de élvezetes szénsavasság jellemzi a világos Affligemet, amelynek utóíze száraz, továbbá az édes és a diszkrét keserűség szívderítő kombinációja. Csak ajánlani tudom, de ez nem az a sör, amelyet egyből felhörpint az ember, hanem az, amelynek minden kortyát ki kell élvezni – nem azért, mert ütős, hanem mert egy igazi belga apátsági ser. Egészségünkre!

Adatok: * gyártja: Affligem Brouwerij * származási hely: Belgium * ára: 6,99 lej * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 6,7% * eredeti extrakttartalom: 15.1ºP * keserűségi index: 24 IBU * színe: halvány aranyszőke * összetevők: víz, árpamaláta (Pilsner), glükózszirup, komló (Apollo, Hallertau Spalt), komlókivonat * típus: belga apátsági világos sör (belgian blond ale) * ebből fogyasszuk: kehely, tulipánpohár * a sör pontszáma: 8/10 * Untappd-értékelés: 3,53/5,00.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)