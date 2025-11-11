Romániában jelentős eltérések figyelhetők meg a különböző korosztályok politikai preferenciái között: míg az idősebbek a stabilitást részesítik előnyben, a fiatalabb generáció elutasítja az utóbbi 35 évben kialakult politikai berendezkedést, és radikális változást sürgető pártokra adná voksát – mutatta ki az Inscop közvélemény-kutató intézet tegnap közzétett friss felmérése.

Bár a lakosság egészét tekintve az október 25. és november 2. között végzett felmérés nem mutatott ki jelentős eltérést az egy hónappal korábbi politikai barométerhez képest, a mostani kutatásból kiderült, hogy az egyes pártok támogatói között más-más korosztályok tagjai vannak többségben.

Továbbra is a szélsőséges, magát szuverenista pártnak tekintő, ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kapná a legtöbb szavazatot, ha most rendeznének parlamenti választásokat, országos szinten 38 százalékos eredményre számíthatna. Ha csak a 30–44 éves korosztály voksolna, az AUR akár 50 százalékot is elérne, míg a 60 év felettieknek csak 28 százaléka voksolna rá.

A 60 év felettiek közül a legtöbben (38 százalék) továbbra is a Szociáldemokrata Pártot részesítik előnyben, amely a teljes lakosságra vetítve a voksok alig 19,5 százalékára számíthat – mutatta ki a felmérés.

Tizenhat százalékos támogatottságot mért az Inscop az Egészség-oktatás-természet-fenntarthatóság (SENS) nevű pártnál a 18–29 éves korosztály körében, amely a fiatal szavazóknál a második helyen szerepel a 34 százalékos AUR után. A zöldek frakciójában politizáló Nicolae Ștefănuță EP-képviselő által támogatott új politikai alakulat az idősebb korosztályok számára gyakorlatilag nem létezik: a SENS-nek a teljes lakosság szintjén 3,1 százalékos a támogatottsága, tehát jelenleg nem lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Ilie Bolojan miniszterelnök Nemzeti Liberális Pártja (PNL), amely a teljes lakosság szintjén 14,6 százalékos eredményre számíthat, a 45–59 éves korosztály körében a legnépszerűbb, de támogatottsága az ő esetükben sem haladja meg a 19 százalékot. Az országos szinten 12,3 százalékon mért Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) a 30–44 éves korosztály körében a legnépszerűbb, náluk a második helyen szerepel az AUR után 18 százalékkal.

Remus Stefureac, az Inscop igazgatója szerint kiéleződött a különböző nemzedékek közti politikai megosztottság, az 1989 után kialakult politikai berendezkedéshez már csak az idős korosztály ragaszkodik, és egyre nyilvánvalóbb, hogy a „rendszerellenes”, nacionalista elemeket előtérbe helyező álláspont nem pillanatnyi lázadásként, hanem tartós politikai igényként jelent meg Romániában. „Az Inscop-felmérés azt mutatja, hogy a nagy pártok képtelenek elnyerni a fiatalok és az aktív felnőttek támogatását, akik egyre kevésbé bíznak azoknak az eliteknek a vezetői képességeiben, amelyek az utóbbi két évtizedben uralták a román politikai életet” – értékelte az Inscop igazgatója.