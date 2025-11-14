Az áldozat csütörtökön tett bejelentést arról, hogy aznap csalás áldozatává vált. Telefonon felhívta őt egy nő, aki egy ismert bank „csalásmegelőzési” osztályának munkatársaként mutatkozott be. A hívó azt állította, hogy valaki megpróbált illetéktelenül hozzáférni a sértett bankszámlájához, és hogy a pénze biztonsága érdekében át kell utalnia megtakarításait egy „biztonsági számlára”. A csaló a nő bizalmába férkőzött, és lépésről lépésre telefonon irányítva őt elérte, hogy közel 46 000 lejt átutaljon az általa megadott „biztonsági számlára”.

Az ügyben csalás gyanújával büntetőeljárás indult, és folytatják a nyomozást az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében, közölte a rendőrség. Ugyanakkor emlékeztet: a bankok és hivatalos intézmények soha nem kérnek telefonon személyes adatokat vagy pénzátutalást a védelem ürügyével. A rendőrség azt tanácsolja, mindig ellenőrizzük a hívó személyazonosságát, kérjünk teljes nevet, beosztást, intézményt. Ha gyanús hívást kapunk, tegyük le a telefont, majd hívjuk a bankot a hivatalos honlapján található telefonszámon, ne a hívó által megadott számon. Soha ne utaljunk pénzt ismeretlenek utasítására, bármilyen meggyőzőnek tűnnek is. Idegenek kérésére ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító alkalmazásokat (például AnyDesk vagy TeamViewer). Legyünk gyanakvóak, ha a hívó sürgetéssel vagy riogatással próbál hatni ránk. Például olyasmivel, hogy azonnal zároljuk a számlát, elveszítjük a pénzünket. Ez gyakori manipulációs módszer. Tájékozódjunk hiteles forrásokból, és figyelmeztessük családtagjainkat, ismerőseinket is, kéri a rendőrség. (sz.)