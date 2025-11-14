Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Telefonos csalóNegyvenhatezer lejes átverés

2025. november 14., péntek, Közélet

Csalás áldozatává vált csütörtökön egy 53 éves sepsiszentgyörgyi nő, akitől 46 000 lejt gombolt le egy telefonos csaló. A városi kapitányság csalás gyanújával nyomozást indított, közölte pénteken a Kovászna megyei rendőrség.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék
    Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék

Az áldozat csütörtökön tett bejelentést arról, hogy aznap csalás áldozatává vált. Telefonon felhívta őt egy nő, aki egy ismert bank „csalásmegelőzési” osztályának munkatársaként mutatkozott be. A hívó azt állította, hogy valaki megpróbált illetéktelenül hozzáférni a sértett bankszámlájához, és hogy a pénze biztonsága érdekében át kell utalnia megtakarításait egy „biztonsági számlára”. A csaló a nő bizalmába férkőzött, és lépésről lépésre telefonon irányítva őt elérte, hogy közel 46 000 lejt átutaljon az általa megadott „biztonsági számlára”.

Az ügyben csalás gyanújával büntetőeljárás indult, és folytatják a nyomozást az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében, közölte a rendőrség. Ugyanakkor emlékeztet: a bankok és hivatalos intézmények soha nem kérnek telefonon személyes adatokat vagy pénzátutalást a védelem ürügyével. A rendőrség azt tanácsolja, mindig ellenőrizzük a hívó személyazonosságát, kérjünk teljes nevet, beosztást, intézményt. Ha gyanús hívást kapunk, tegyük le a telefont, majd hívjuk a bankot a hivatalos honlapján található telefonszámon, ne a hívó által megadott számon. Soha ne utaljunk pénzt ismeretlenek utasítására, bármilyen meggyőzőnek tűnnek is. Idegenek kérésére ne telepítsünk távoli hozzáférést biztosító alkalmazásokat (például AnyDesk vagy TeamViewer). Legyünk gyanakvóak, ha a hívó sürgetéssel vagy riogatással próbál hatni ránk. Például olyasmivel, hogy azonnal zároljuk a számlát, elveszítjük a pénzünket. Ez gyakori manipulációs módszer. Tájékozódjunk hiteles forrásokból, és figyelmeztessük családtagjainkat, ismerőseinket is, kéri a rendőrség. (sz.)

