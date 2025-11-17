Új klub került fel Sepsiszentgyörgy sporttérképére: nemrégiben megkezdte működését a Sepsi Men’s Basketball, röviden Sepsi MB, amely hosszú távú utánpótlásprogrammal szeretné újraéleszteni és megerősíteni a férfi kosárlabda jelenlétét a városban és környékén. A klubot Sylvester Zoltán elnök, Nemes Előd alelnök és Dombi Szabolcs edző vezeti, akik szerint a projekt nem csupán sport, hanem közösségépítés is.

A Sepsi MB a céhes városi KSE modelljét követve nem csak a városból, hanem a környező településekről építi fel az utánpótlását. Bodokon, Rétyen, Kökösben és Uzonban már 85–90 gyerek jár rendszeresen edzésekre. „Meg akarjuk teremteni az igényt a kosárlabdára, mert vidéken sok helyen a foci az egyetlen ismert sport. A visszajelzések nagyon pozitívak, talán még mi is meglepődtünk, milyen nagy az érdeklődés” – mondják a klub alapítói. Sepsiszentgyörgyön a sok sportág közötti választék miatt nehezebb a gyerekeket elérni. A klub ezért a megyeszékhelyen csak fiúkkal szeretne dolgozni, és hosszú távon ezekből a korosztályokból építené fel a versenycsapatait. Vidéken továbbra is vegyes csoportok működnek, a lányokat – amennyiben szeretnék folytatni a kosárlabdát – ötödik osztály után a Sepsi ISK-hoz vagy más lányegyüttest működtető klubhoz irányítanák.

A Sepsi MB nem kizárólag versenyeredményekben gondolkodik. „Szeretnénk olyan klub lenni, ahová a kosárlabda szeretetéért járnak a gyerekek, nem feltétlenül a versenyzés miatt. A sportolás fontos, de nem mindenki szeretne élsportoló lenni” – fogalmaznak. A klub célja, hogy a hobbi és a versenysport egyszerre legyen jelen: a nyári U10-es és U12-es megmérettetéseken a fiúkkal már szeretnének részt venni. Emellett nemcsak játékosokat, hanem játékvezetőket, asztali bírókat, statisztikusokat, menedzsereket és később akár edzőket is nevelnének.

Bár Sepsiszentgyörgy bővelkedik sporttermekben, mégis nehéz termet kapni, sokszor csak késő esti időpontokban jut hely. „Most még ott tartunk, hogy 30 labda van az autómban, és így járom körbe a környéket. Hosszú távon szeretnénk egyetlen helyszínen edzeni minden korosztállyal, sőt, távlati álomként egy saját csarnok építése is megfogalmazódott” – mondta Dombi Szabolcs.

A vezetők megjegyzik: a klub működését teljesen függetlenül képzelik el és saját forrásból szeretnék fenntartani magukat. „Csak így tudjuk megbecsülni azt, amink van. A Sepsi MB nem rövid távú projekt, és nagyot kell álmodni, különben nincs előrelépés. A jóindulat és az emberség sok mindent megold. Mi a szentgyörgyi kosaras klubok együttműködésében hiszünk, nem a széthúzásban” – hangsúlyozta Sylvester Zoltán.

A Sepsi MB nyitott minden gyerek felé, így várják a román anyanyelvű gyerekek jelentkezését is. Elképzelésük szerint Bodzaforduló irányába is terjeszkednének. Mint mondták, 10–30 éves távlatban gondolkodnak, a cél egy olyan erős, fenntartható, közösségépítő kosárlabda-egyesület kialakítása Sepsiszentgyörgyön, amely valódi alternatívát, minőségi utánpótlást és hosszú távú sportélményt kínál.