Az érzéki fókusz az intimitás alapja – de mi is ez? /X/

Az ember hajlamos a rohanásban elfelejteni, milyen az, amikor igazán jelen van. Az érzéki fókusz nem más, mint a visszatérés a jelenbe - abba a pillanatba, ahol a vágy nem feladat, hanem felfedezés. Itt nem számít a teljesítmény, csak az élmény.

Nem kell “jól csinálni” semmit, csak engedni, hogy a figyelem ráhangolódjon arra, amit érzünk. Ez az a pont, ahol a szexualitás új értelmet kap, és ahol a test ismét összhangba kerül a lélekkel. A felfedezés eszköze lehet például egy dildo is, egy segítőként, ami megtanítja, hogyan figyeljünk önmagunkra, és ezen kívül a másikra is.

A jelenben kell megélni

A fókusz gyakorlása nemcsak az ágyban működik - ez egy életfilozófia. A figyelem, ha tudatosan irányítjuk, képes átalakítani a kapcsolatainkat, a kommunikációt, és azt is, ahogyan önmagunkhoz viszonyulunk. Sok ember automatikusan működik: a gondolatok elkalandoznak, a vágyak elnyomódnak, a test reakcióit pedig gyakran észre sem vesszük. Pedig az intimitás igazi varázsa a részletekben rejlik. Abban, ahogy a bőr reagál, a légzés elmélyül, és végül a tekintetek találkoznak.

Ha az érzéki fókuszt jól irányítjuk, akkor megtanulhatunk ténylegesen figyelni. Nem a következő lépésre, hanem arra, ami most történik, a jelenben. Ez a tudatosság segíthet újra felfedezni a vágyat, amely talán már rég elcsendesedett, de sosem tűnt el teljesen. Picit olyan ez, mint a pénzügyeinkben. Ha időt, energiát, figyelmet fektetünk bele, az megtérül. Ugyanígy működik a szexualitás is. De ha elhanyagoljuk, a vágy lassan elhal, mint egy elfelejtett számla a fiókban. Az érzéki fókusz tehát a tudatos odafigyelés gyakorlása, annak megélése, hogy a kapcsolat akkor fejlődik csak, ha törődünk vele, és belefektetünk.

Az önismeret az érzéki fókusz alapja

A gyakorlat, amellyel az érzéki fókuszt gyakorolhatjuk, nemcsak a testet érinti meg, hanem a tudatot is. Megtanít lassítani, figyelni, elfogani, ami nagyon fontos. Amikor valaki elkezd önmagára figyelni, az sokkal közelebb kerül saját magához ezáltal. A vágy többé számára nem titokzatos, vagy mondjuk elérhetetlen dolog lesz, hanem egy természetes része annak, akik vagyunk.

Ezt a fajta jelenlétet sokan éppen a szexualitáson keresztül tanulják meg újra. A fókuszált figyelem és a kíváncsiság együtt olyan alapot teremtenek, ahol a kapcsolat nemcsak működik, hanem folyamatosan fejlődik is.

A vágynak van tudatos része is

Az érzéki fókusz tehát nemcsak gyakorlat, egy életmód, egy út, amelyen újra egymásra talál a testünk és lelkünk. Az, aki képes odafigyelni, hallgatni, és megérteni önmagát - na meg a másikat - az valóban megélheti az intimitás mélységét.

És, ha valaki elindul ezen az úton, érdemes nyitottan felfedezni azokat az eszközöket és élményeket is, amelyek segítik ezt az utazást. Ehhez inspirációt és lehetőséget is kínál a lovesexshop.ie oldala, ahol az érzékiség felfedezése új szintre emelhető, egy csipetnyi bátorsággal. (X)