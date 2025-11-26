Ukrajna arra törekszik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása, amelynek célja a washingtoni béketerv megvitatása, a lehető legközelebbi novemberi időpontban megtörténjen. Közben Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára tegnap közölte: „Nagyra értékeljük az ukrán és amerikai delegáció produktív és konstruktív genfi találkozóit, valamint Trump elnök változatlan erőfeszítéseit a háború befejezésére”. Hozzátette, Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttsége megállapodásra jutott a Genfben megvitatott egyezség kulcsfeltételeiről, és Ukrajnában számítanak az európai partnerek támogatására a további lépésekben.

Vasárnap Genfben találkozott az ukrán és az amerikai delegáció az Egyesült Államoknak a háború befejezésére vonatkozó, 28 pontból álló javaslatának megvitatására. A megbeszélés eredményeként sikerült jelentős módosításokat eszközölni a javaslattervezetben, de a dokumentum végleges változata még nem készült el. Jelenleg a frissített dokumentum egy munkaverziója létezik.

Korábban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja november 27-ig, hálaadás napjáig szabta meg Ukrajna számára a 28 pontos javaslat jóváhagyásának határidejét. Ugyanakkor Olekszandr Bevza, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója szerint már nincs szó erről a határidőről, mert mindenki megérti, hogy „fontosabb eljutni egy konszenzusos dokumentumig, mint egy adott napon a lehető leggyorsabban elkészíteni azt”.

Volodimir Nazarenko, az ukrán nemzeti gárda kapitánya, a 4. dandár tüzérségi felderítésének vezetője kijelentette, hogy az ukrán hadsereg nincs szétverve, és nem szabad kapitulálnia. „Épp ellenkezőleg, az ellenség sokkal nagyobb veszteségeket szenved, és nem lesz a végtelenségig elegendő erőforrása” – tette hozzá.

Moszkva vár

Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap. „Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki azokat, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet” – mondta Lavrov. „Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet” – tette hozzá. Az orosz diplomácia vezetője megismételte, hogy eddig Oroszországgal senki sem közölt hivatalosan semmit. Ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében, és azt hangoztatta, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban az alaszkai Anchorage-ben tartott orosz–amerikai-csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz–amerikai csúcstalálkozót. „És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében” – nyilatkozta. Leszögezte, hogy Moszkva a megoldás keresésében a diplomáciát részesíti előnyben az európaiak „nyilvános szószaporításával” szemben. Hangsúlyozta: a kontinens országai nem éltek a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak az ukrajnai válság rendezéséhez. „Valahányszor előrelépés történt, ezek a megállapodások meghiúsultak. Európai kollégáink most dörgedelmesen kijelentik, hogy nem lesz új »Minszk«, egyáltalán nem lehet Európa nélkül dönteni, mert ez bennünket is érint – pedig Európa 2014 óta minden téren kudarcot vallott” – fogalmazott a tárcavezető. „Amikor most azt mondják, hogy »ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni«, mi azt válaszoljuk: volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele, egyszerűen elszalasztottátok” – jelentette ki Lavrov.

A külügyminiszter szerint Európa ösztönzi az ukrajnai nácizmust és a rasszizmust, amikor azt állítja, hogy Kijev az európai értékekért harcol. „Ez egyfajta beismerő vallomás. Ez azt jelenti, hogy Európa ösztönzi az Ukrajnában legalizált nácizmust, ösztönzi a rasszizmust, amely az orosz nyelv és általában minden orosz dolog törvényi tiltásában ölt testet” – fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.