A téli ünnepek közeledtével különös, bensőséges varázs költözik városunkba. Ahogy a napok rövidülnek, egyre inkább felértékelődik mindaz, ami összeköt bennünket: a közösség, a hagyományok és az egymással megosztott fény.

Sepsiszentgyörgyön az adventi gyertyagyújtás egyik legkedvesebb közösségi ünnepünkké nőtte ki magát a főtéren. Az óriási adventi koszorú alapját a városi kertészet munkatársai által gondosan font, friss fenyőágak adják, míg a díszítés ezúttal is helyi művészek koncepciója nyomán születik.

A koszorú idén különleges lila-arany árnyalatokban játszó, meleg tónusú díszítést kap: facsillagok, bordó bársonymasnik és gömbök, valamint enyhén rozsdás hatású rézcsengők kerülnek rá. A választott színek egytől egyig üzenetet hordoznak: a bordó a szeretet, a lila az elcsendesedés és a várakozás hagyományos adventi színe, míg az arany a reményt és a közelgő ünnep fényét hordozza. A díszítés egyszerre idézi a régi idők meghitt karácsonyi hangulatát és a készülődés örömét.

Az adventi koszorú és a köréje szervezett ünnepség egy szimbólum: azt jelképezi, hogy szükségünk van az összefogás melegére, a hitre, a reményre és az egymás felé forduló figyelemre, amelyet idén november 30-án 19.30 órától élhetünk ismét át. Ugyanezen a hétvégén a város több utcájában is felgyúlnak az ünnepi fények – idén több új látványelemmel gazdagodva.

Az ünnepséget a Református Kollégium elemi osztályos tanulóinak kórusa nyitja Dénes Előd felkészítő tanár, református lelkipásztor vezetésével. Az egybegyűlteket Antal Árpád polgármester köszönti, majd a Kováts András Fúvósegyesület rézfúvósainak ablakkoncertje tölti meg a főteret, ezek a dallamok sokak számára idézik fel gyermekkoruk karácsonyainak meghittségét.

Az ünnepség fő mozzanata, amikor a polgármester meggyújtja az első adventi gyertyát, majd Dénes Katinka református lelkipásztor áldását követően továbbadja a szent lángot.

A műsort a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusának előadása zárja Lőfi Gellért karvezetésével.

Aki teheti, hozzon magával gyertyát, hogy a megszentelt láng kézről kézre adva minden családba eljuthasson. A fény hazatérése, az otthonokban fellobbanó apró gyertyák ragyogása jelenti az advent valódi kezdetét. Gyertyákat a helyszínen is osztogatnak, ahogy meleg teát és mézeskalácsot is, amelyek a régi idők vendégszeretetét idézik.

Sepsiszentgyörgynek idén is két óriási adventi koszorúja lesz, a főtéri mellett az Állomás negyedi körforgalomban is felállítunk egyet.

Az adventi gyertyagyújtásnak Sepsiszentgyörgyön tizenöt éve hagyománya és közösségformáló ereje van: az együtt meggyújtott láng emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a legnagyobb sötétségben is ott a remény, ha összegyűlünk, figyelünk egymásra és továbbadjuk a fényt, akkor városunk is melegebb, emberibb, otthonosabb hellyé válik.

Szeretettel várunk mindenkit, időseket és fiatalokat, családokat és egyedül élőket, mindazokat, akik szeretnének részesévé válni ennek a bensőséges, békét hozó ünnepi pillanatnak. Mert a fényt együtt őrizzük meg a legszebben.

