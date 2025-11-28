A bukaresti sajtóban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában „figyelmetlenségből” olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak, és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel. Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására azonban egy nap elteltével Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.

A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Moșteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. A politikus akkor ezt azzal magyarázta, hogy sokáig „vacakolt” az egyetemmel, több képzést is abbahagyott, mert dolgoznia kellett, és a magánszférában nem volt lényeges az oklevél, mire pedig végzett, már lehetett tudni, hogy 2007-től nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat. A Libertatea című lap kiderítette, hogy 2016-ban, amikor először került olyan tisztségbe a szállításügyi minisztériumnál, amely felsőfokú végzettséget feltételezett, akkori önéletrajzában az Atheneum magánegyetem oklevelének birtokosaként tüntette fel magát, amit azonban a tanintézmény cáfolt. A politikus is elismerte, hogy valójában a Bioterra Egyetem oklevelével rendelkezik, amelyet 2015-ben szerzett meg, másfél évtizeddel azután, hogy az oktatási intézmény hallgatója volt 1995–1999 között.

Ilie Bolojan kormányfő egy csütörtök esti tévéműsorban azt mondta, hogy őt nem az önéletrajzok érdeklik, és kitartásra biztatta Moșteanut, ám saját pártjának egyes tagjai bizalmi szavazást kértek az ügyében; ezután mondott le.

Az USR nem először vonja meg bizalmát saját politikusától, év elején éppenséggel az akkori pártelnök, Elena Lasconi maradt támogatás nélkül, amikor a párt vezetése – Ionuț Moștenauval az élen – inkább Nicușor Dan független jelölt mögött sorakozott fel az államelnök-választáson.

Ionuț Moșteanu a kormány öt miniszterelnök-helyettesének egyike volt. A védelmi tárca élére, illetve a megüresedett kormányfő-helyettesi posztra a koalíciós megállapodás szerint az USR jelölhet tisztségviselőt.

Ideiglenes jelleggel Radu Miruță gazdasági miniszter veszi át a védelmi minisztérium vezetését.