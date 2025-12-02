A Moșteanu-ügy hosszú árnyékai

Elsősorban arra, hogy a hagyományos pártok – a PSD és a PNL – kinevezési gyakorlatát gyakran, hevesen és többnyire indokoltan bíráló „reformista” USR sem mindig a szakértelmet, elvszerűséget és tisztességet részesíti előnyben, ebben az alakulatban is érvényesülnek másféle szempontok. Moșteanunak lehetnek érdemei, ám a védelmi tárca túlságosan nagy kalapnak tűnt számára – legutóbb a három romániai megye fölött négy órán keresztül zavartalanul repülő orosz drón okozott szemmel látható tanácstalanságot neki –, ami az ukrajnai háború szomszédságában nem éppen megnyugtató. Ráadásul felszínre kerültek más kínos események is a múltjából: egyike volt azoknak, akik az USR alapítóját, Nicușor Dan jelenlegi államfőt „kitaszították” az alakulatból, és a tavalyi elnökválasztás második fordulójába bejutó Elena Lasconi mögül is ő hátráltatta ki a pártot – ezúttal Nicușor Dan javára. Az egyetemi végzettsége körüli viharban egyébként nem annyira a diplomája érdekes – inkább az, hogy valótlanságokat közölt az életrajzában, ami az igazságosság és átláthatóság zászlóvivőjeként fellépő párt tagjánál még súlyosabban esik latba.

A diploma értéke a másik kérdés, ami újra meg újra megválaszolatlan marad. E téren Romániának óriási gondjai vannak, hiszen az oktatás színvonala minden szinten kirívóan egyenletlen, a magániskolák hitele alacsony, de még az állami oklevelek sem szavatolnak valódi tudást. Példa rá George Simion, aki azzal dicsekedett, hogy tízessel érettségizett franciából – aztán kiderült, hogy egyetlen mondatot sem képes befejezni Diderot nyelvén. Nem ő az egyetlen, akinek a papírja mögött nincs fedezet, és itt érünk el a harmadik gócponthoz, a szociáldemokrata párthoz. Ott most sokan kárörvendenek, pedig leginkább náluk van ok a lapításra: tavasszal lemondott elnökük, Marcel Ciolacu, aki kormányfőként majdnem csődbe vitte az országot, még az érettségi diplomáját sem tudta bemutatni (a különös érdemekkel rendelkező forradalmári bizonyítványa azonban megvan), elődje, Viorica Dăncilă a butaságairól híresült el (pedig neki volt felsőfokú végzettsége), Sorin Grindeanu jelenlegi PSD-elnök olyan tudományos dolgozattal dicsekszik, amit senki sem látott, a legcsípősebben odamondogató, a pártból ki-be járó Victor Ponta volt kormányfő pedig másolással szerzett doktori címet. És ez csak a jéghegy csúcsa: a kormánypártok közül a PSD törvényhozói mulasztották el a legnagyobb arányban az önéletrajzuk közzétételét.

E különös kollektív feledékenység egy újabb sötét és mély bugyorra mutat. Vajon a PSD vezető politikusainak zűrös diplomaügyei miért simultak el következmények nélkül? Egyik sem emiatt távozott tisztségéből, sőt, mindegyikük új pozícióra tör (ki magasabbra, ki alacsonyabbra), világos jeléül annak, hogy nem a diploma számít. De akkor miért kellett kibillenteni Moșteanut? Nos, lehet találgatni. Ennél azonban fontosabb, hogy legalább az USR megértse a leckét, és azt tegye, amit hirdet. Így még van esélye a pártnak is, az országnak is arra, hogy valami javuljon.

Ionuț Moșteanu elköszön. Fotó: Facebook / Ionuț Moșteanu