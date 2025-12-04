Gólya maradt Gidófalván – mikor kell segíteni?

Ha azonban novemberben, decemberben látunk gólyát, szinte biztosak lehetünk benne, hogy egy itt maradt példánnyal találkozunk.

Így van ez a Gidófalván idén megfigyelt gólyával is, amelynek jelenlétét több lakos jelezte; állapotát a Rara Avis Madártani Egyesület nyilvántartja és folyamatosan figyelemmel kíséri.

Fontos tudni, hogy nem minden áttelelő gólya szorul segítségre. Sokuk teljesen egészséges, és az enyhébb teleket gond nélkül átvészelik. A legfontosabb teendő a megfigyelés: repül-e a madár, aktív-e, képes-e táplálékot találni? Ha igen, akkor nincs szükség beavatkozásra. A túlzott vagy indokolatlan segítség – például a madár megfogása vagy a nem megfelelő etetés – kifejezetten árthat. Csak akkor kell közbelépni, ha a madár sérült, nem repül vagy feltűnően gyenge. Ilyenkor hívni kell az egyesületet a 0722 313 371-es telefonszámon.

A Gidófalván telelő gólya egy fiatal, jó állapotban levő példány: repül, táplálkozik, és jól alkalmazkodik a környezeti feltételekhez.

Kelemen László